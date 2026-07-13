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В Прикарпатье мужчину осудили за нападение на военных ТЦК во время оповещения

15:51, 13 июля 2026
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Обвиняемый, угрожая сожжением авто, ударил кулаками в голову находившегося за рулем военнослужащего.
В Прикарпатье мужчину осудили за нападение на военных ТЦК во время оповещения
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Рожнятівський районний суд Івано-Франківської області виніс вирок жителю села Рівня, який побив трьох військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки під час проведення оповіщення військовозобов’язаних.

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Обставини справи

Як йдеться у матеріалах справи № 350/1055/26, інцидент стався ввечері 20 березня 2025 року у селі Рівня Калуського району. Тоді четверо військовослужбовців ТЦК та СП разом із поліцейськими проводили заходи з оповіщення військовозобов’язаних.

Згідно з вироком, службовий автомобіль Ford Galaxy із двома військовими зупинився на узбіччі при виїзді із села, очікуючи на прибуття поліцейського автомобіля. Через кілька хвилин місцевий житель, який керував автомобілем Kia Sorento, зупинився перед службовою машиною.

Чоловік підійшов до дверей водія Ford Galaxy, відкрив їх і почав лаятися, вимагаючи припинити проведення заходів з оповіщення та мобілізації у селі.

Після цього він спробував витягнути військовослужбовців з автомобіля. Через заблоковані задні двері чоловік почав бити машину руками та ногами по склу. Пасажири Kia Sorento, які перебували разом із ним, оточили службовий автомобіль і також висловлювали претензії на адресу військових.

За даними суду, чоловік погрожував спалити Ford Galaxy, після чого вдарив кулаками в голову військовослужбовця, який перебував за кермом. Також він витягнув із автомобіля другого військового та почав його бити.

Один із потерпілих, намагаючись уникнути конфлікту, залишив місце події. Водночас нападник продовжив бити іншого військовослужбовця. Згодом він підбіг до службового автомобіля та розбив заднє скло.

У результаті інциденту потерпілими визнали трьох військовослужбовців ТЦК та СП.

Рішення суду

Під час розгляду справи чоловік визнав свою провину та уклав із прокурором угоду про визнання винуватості. Йому призначили один рік умовного покарання.

Суд також врахував, що обвинувачений утримує дитину з інвалідністю, добровільно компенсував матеріальну шкоду у розмірі 19 700 гривень та перерахував 150 тисяч гривень на потреби Збройних сил України.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Салтівський районний суд міста Харкова визнав військовослужбовця ЗСУ винним у хуліганстві: під час перевірки документів громадян він навмисно завдав тілесних ушкоджень учителю історії. Суд призначив обвинуваченому три роки обмеження волі та стягнув із нього 150 тисяч гривень моральної шкоди на користь потерпілого.

Як стало відомо з матеріалів справи, обвинувачений був включений до складу мобільної групи з оповіщення військовозобов’язаних та надалі ніс службу на мобільному блокпості з метою перевірки військово-облікових документів громадян і проведення мобілізаційних заходів. Там він зупинив раніше незнайомого чоловіка та попросив пред’явити військово-облікові документи для перевірки. Між військовослужбовцем і потерпілим виник словесний конфлікт щодо повноважень працівників ОТЦК та СП та необхідності пред’явлення документів.

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