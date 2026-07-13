На Прикарпатті чоловіка засудили за напад на військових ТЦК під час оповіщення

Обвинувачений, погрожуючи спаленням авто, ударив кулаками в голову військовослужбовця, який був за кермом.

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Рожнятівський районний суд Івано-Франківської області виніс вирок жителю села Рівня, який побив трьох військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки під час проведення оповіщення військовозобов’язаних.

Обставини справи

Як говориться у матеріалах справи № 350/1055/26, інцидент стався ввечері 20 березня 2025 року в селі Рівня Калуського району. Тоді четверо військових ТЦК та СП разом із поліцейськими проводили заходи з оповіщення військовозобов’язаних.

Як зазначено у вироку, службовий автомобіль Ford Galaxy із двома військовослужбовцями зупинився на узбіччі виїзду із села, очікуючи на приїзд поліцейського автомобіля. Через кілька хвилин місцевий житель, який їхав у Kia Sorento, зупинився перед службовим авто.

Чоловік підійшов до водійських дверей Ford Galaxy, відкрив їх та почав лаятися, вимагаючи припинити проведення заходів з оповіщення і мобілізації у селі.

Після цього він намагався витягнути військовослужбовців із автомобіля. Через заблоковані задні двері чоловік почав бити автомобіль ногами та руками по склу. Пасажири Kia Sorento, які були разом із ним, оточили службове авто та також висловлювалися на адресу військових.

За даними суду, чоловік погрожував спалити Ford Galaxy, після чого вдарив кулаками в голову військовослужбовця, який перебував за кермом. Також він витягнув із автомобіля другого військового та побив його.

Один із потерпілих, намагаючись уникнути конфлікту, залишив місце події. Водночас нападник продовжив бити іншого військовослужбовця. Пізніше він підбіг до службового автомобіля та розбив заднє скло.

У результаті інциденту потерпілими визнали трьох військовослужбовців ТЦК та СП.

Що вирішив суд

Під час судового розгляду чоловік визнав свою провину та уклав із прокурором угоду про визнання винуватості. Йому призначили один рік умовного терміну.

Суд також врахував, що обвинувачений утримує дитину з інвалідністю, добровільно відшкодував матеріальну шкоду у розмірі 19 700 гривень та перерахував 150 тисяч гривень на потреби ЗСУ.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Салтівський районний суд міста Харкова визнав військовослужбовця ЗСУ винним у хуліганстві: під час перевірки документів громадян він умисно завдав тілесних ушкоджень вчителю історії. Суд призначив обвинуваченому три роки обмеження волі та стягнув з нього 150 000 грн моральної шкоди на користь потерпілого.

Як відомо з матеріалів справи, обвинувачений заступив до мобільної групи оповіщення військовозобов’язаних та надалі ніс службу на мобільному блокпості з метою перевірки військово-облікових документів у громадян та проведення мобілізаційних заходів. Там він зупинив раніше незнайомого йому громадянина та попросив надати військово-облікові документи для перевірки. Між обвинуваченим та потерпілим виник словесний конфлікт щодо повноважень працівників ОТЦК та СП та пред’явлення останнім військово-облікових документів для перевірки.