Побил учителя: работник ТЦК должен выплатить 150 тысяч грн морального ущерба

Инцидент произошел во время проверки военно-учетных документов: сотрудник ТЦК, находясь в форме, нанес учителю истории несколько ударов, причинив легкие телесные повреждения.

Салтовский районный суд города Харькова признал военнослужащего ВСУ виновным в хулиганстве: во время проверки документов граждан он умышленно причинил телесные повреждения учителю истории. Суд назначил обвиняемому три года ограничения свободы и взыскал с него 150 000 грн морального вреда в пользу потерпевшего. Об этом говорится в деле № 643/8051/25.

Обстоятельства дела

Как следует из материалов дела, обвиняемый заступил в состав мобильной группы оповещения военнообязанных и нёс службу на мобильном блокпосту с целью проверки военно-учётных документов у граждан и проведения мобилизационных мероприятий. Там он остановил ранее незнакомого ему гражданина и попросил предоставить военно-учётные документы для проверки. Между обвиняемым и потерпевшим возник словесный конфликт относительно полномочий работников ОТЦК и СП и обязанности предъявления военно-учётных документов.

Что установил суд

Обвиняемый попросил потерпевшего предъявить военно-учётные документы, на что потерпевший начал задавать вопросы о том, кто они и имеют ли право проверять документы. После этого обвиняемый предъявил потерпевшему служебное удостоверение, однако последний вновь стал утверждать, что работники ТЦК и СП являются незаконными. Вместе с тем потерпевший передал обвиняемому свои документы в свернутом виде для проверки через систему «Оберіг».

При этом у потерпевшего не было ни одного документа, удостоверяющего личность, имелись лишь ксерокопии документов. Одновременно потерпевший сообщил, что работает учителем истории и имеет право на отсрочку от мобилизации. Поскольку у потерпевшего не было оригинала документа, удостоверяющего личность, обвиняемый предложил показать их через приложение «Дія» на мобильном телефоне, однако потерпевший заявил, что телефона у него нет.

После этого обвиняемый обратил внимание на то, что у потерпевшего имеются наушники от телефона, что вызвало сомнения в правдивости его слов, при этом потерпевший продолжал задавать вопросы о правовых основаниях проверки документов. Затем потерпевший сообщил, что телефон находится в автомобиле.

Вследствии чего, потерпевший своим поведением и вопросами просто «раздражал» обвиняемого, поскольку отвечал вопросами на вопросы.

В связи с подорванным моральным состоянием обвиняемый нанёс потерпевшему один удар в живот, а затем ещё один удар в грудную клетку.

После этого обвиняемый вместе с потерпевшим подошли к автомобилю и увидели, что телефон находится в салоне запертого автомобиля. Возле автомобиля обвиняемый нанёс потерпевшему ещё один удар по голове.

Таким образом, обвиняемый совершил уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 296 УК Украины, а именно хулиганство — грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождавшееся особой дерзостью.

В ходе судебного разбирательства потерпевший в соответствии со ст. 128 УПК Украины заявил гражданский иск в уголовном производстве, в котором просил суд взыскать с обвиняемого моральный вред, причинённый уголовным правонарушением, в размере 300 тысяч гривен, а также расходы по уплате судебного сбора в сумме 3 тысячи гривен.

Выводы суда

Для юридической оценки деяния по ст. 296 УК Украины обязательным является сочетание признаков объективной стороны данного преступления в виде грубого нарушения общественного порядка, сопровождающегося особой дерзостью либо исключительным цинизмом, и субъективной стороны, в частности мотива явного неуважения к обществу.

При отсутствии соответствующего мотива, когда применение насилия обусловлено неприязненными отношениями с потерпевшим и стремлением причинить вред конкретному лицу из личных побуждений, сам по себе факт совершения противоправных действий в общественном месте в присутствии посторонних лиц не даёт достаточных оснований для квалификации их как хулиганства.

Содержание и направленность противоправного деяния, имеющие существенное значение для его правовой оценки, в каждом конкретном случае определяются исходя из времени, места, обстановки и иных обстоятельств его совершения, характера действий виновного, а также поведения потерпевшего и сложившихся между ними отношений. Такая правовая позиция относительно уголовно-правовой оценки деяния, квалифицированного судом по ст. 296 УК Украины, изложена в постановлении Большой Палаты Верховного Суда от 3 июля 2019 года (дело № 288/1158/16-к).

Суд обратил внимание на то, что последний удар обвиняемый нанёс ладонью левой руки в область лица потерпевшего. Таким образом, в отличие от предыдущих ударов, указанный удар был нанесён не кулаком, а ладонью, то есть фактически имела место пощёчина.

Суд считает, что если бы основной движущей силой действий обвиняемого было намерение причинить вред физическому здоровью потерпевшего и нанести ему телесные повреждения, данный удар был бы нанесён кулаком, поскольку очевидно, что удар кулаком по лицу способен причинить значительно более тяжкие телесные повреждения, чем пощёчина ладонью.

Также суд убеждён, что нанесение обвиняемым удара ладонью руки по лицу потерпевшего (пощёчины) было направлено не на причинение потерпевшему телесных повреждений, поскольку для этого более целесообразным было бы нанести удар кулаком, а имело целью унизить достоинство потерпевшего, продемонстрировать своё превосходство и демонстративное пренебрежение общепринятыми нормами и правилами поведения.

На момент совершения уголовного правонарушения обвиняемый, будучи работником территориального центра комплектования и социальной поддержки, являлся лицом, на которое возложена повышенная обязанность соблюдать законность, уважение к гражданам и честь военной службы. Вместо этого, находясь в общественном месте, он умышленно применил физическое насилие к учителю истории, демонстрируя дерзкое пренебрежение общественными нормами и представителем гражданской профессии. Такие действия свидетельствуют о повышенной степени общественной опасности обвиняемого, а также об отсутствии у него устойчивых морально-правовых ориентиров.

Суд принял во внимание тот факт, что обвиняемый не выразил искреннего раскаяния и не совершал каких-либо искренних действий, направленных на примирение с потерпевшим, а свои поступки пытался оправдать поведением потерпевшего.

Суд также учёл последствия уголовного правонарушения: обвиняемый находился в военной форме и являлся работником ТЦК — органа, который играет ключевую роль в обеспечении обороноспособности государства и реализации конституционной обязанности граждан по защите Украины. Каждый гражданский человек воспринимал его как военнослужащего, ассоциирующегося с безопасностью, порядочностью и защитой. Однако его поведение исказило эти представления, вышло за пределы допустимого и требует адекватной реакции государства на нарушенное право.

По мнению суда, стремление обвиняемого скомпрометировать репутацию потерпевшего свидетельствует о пренебрежительном отношении к правовым нормам и общественным ценностям. Необходимо отметить, что потерпевший в ходе судебного разбирательства вёл себя как сдержанный и взвешенный человек: даже услышав противоречивые показания обвиняемого, он был смущён и расстроен, однако не утратил достоинства и не прибегал к доказыванию собственной правоты. В то же время обвиняемый либо сторона защиты избрали тактику формирования негативного образа потерпевшего.

Суд отметил, что работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки призваны не только выполнять организационно-мобилизационные задачи, но и формировать у граждан доверие к государству, руководствуясь принципами законности, гуманности и уважения к человеку.

Суд признал обвиняемого виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 296 УК Украины, и назначил ему наказание в виде 3 (трёх) лет ограничения свободы.

Также по гражданскому иску с обвиняемого взыскан моральный вред, причинённый уголовным правонарушением, в сумме 150 тысяч гривен в пользу потерпевшего.

Согласно данным Единого государственного реестра судебных решений, по делу подана апелляционная жалоба в Харьковский апелляционный суд. Жалоба оставлена без движения, апеллянту предоставлен пятидневный срок для устранения недостатков.

