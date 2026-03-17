Срезал дерево и забрал электроопору: почему суд отказал облэнерго в компенсации

14:42, 17 марта 2026
Апелляционный суд признал недоказанным размер ущерба по делу о повреждении электроопоры.
АО «Хмельницкоблэнерго» обратилось в суд с иском о взыскании имущественного ущерба, инфляционных потерь и 3 % годовых, причиненных вследствие присвоения электроопоры и провода. Об этом сообщил Хмельницкий апелляционный суд.

Как пояснил истец, жительница села Лычивка Хмельницкого района сообщила, что во время срезания деревьев возле ее дома была повреждена опора воздушной линии электропередачи. Мужчина, который выполнял эти работы, погрузил опору вместе с частью провода на автомобиль и забрал их.

Облэнерго определило размер ущерба, причиненного Волочисскому РЭС противоправными действиями, а также начислило инфляционные потери и 3 % годовых и просило суд взыскать с ответчика 20 017 грн.

Волочисский районный суд Хмельницкой области отказал в удовлетворении иска. Руководствовался тем, что истец не доказал состава гражданского правонарушения.

В апелляционной жалобе АО «Хмельницкоблэнерго» просило отменить это решение и удовлетворить исковые требования. По его мнению, суд первой инстанции неправильно оценил доказательства, оставил без внимания презумпцию вины причинителя вреда и не учел, что срезание деревьев в пределах охранной зоны электрических сетей без согласования с оператором системы распределения противоречит Правилам охраны электрических сетей и само по себе свидетельствует о неправомерности таких действий.

Апелляционный суд установил, что в апреле 2023 года Волочисский РЭС обращался в полицию по факту повреждения опоры воздушной линии в с. Лычивка. Согласно справке о результатах проверки, поврежденные электропровод и опора остались на месте происшествия, а работники РЭС никаких строительных работ не проводили. Правоохранители также указали, что мужчина, который во время срезания деревьев повредил опору и электропровод, не отказывается возместить причиненный ущерб. При таких обстоятельствах признаков правонарушения они не установили.

В декабре 2023 года комиссия Волочисского РЭС провела свою проверку. Согласно акту проверки, на месте поврежденной опоры находились остатки бетона, арматуры и оборванный электропровод.

Апелляционный суд отметил, что ответчик причинил материальный ущерб облэнерго, между его действиями и их последствиями существует причинно-следственная связь — это признавал сам ответчик и подтверждают материалы дела. Однако АО «Хмельницкоблэнерго» не доказало достаточными доказательствами размер причиненного ущерба.

Суд указал, что в подтверждение размера ущерба истец подал акт-смету на выполнение строительных работ за апрель 2023 года. В этом документе указано, что ответчик присвоил поврежденные опору и провод, и поэтому они требуют полной замены. Однако по материалам проверки полиции, опора находилась на месте. Таким образом, апелляционный суд признал смету ненадлежащим доказательством размера причиненных убытков и констатировал необоснованность иска облэнерго.

С полным текстом постановления апелляционного суда по делу № 671/156/25 можно будет ознакомиться в ЕГРСР.

