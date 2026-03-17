Зрізав дерево і забрав електроопору: чому суд відмовив обленерго у компенсації

Апеляційний суд визнав недоведеним розмір шкоди у справі про пошкодження електроопори

АТ «Хмельницькобленерго» звернулося до суду з позовом про стягнення майнової шкоди, інфляційних втрат і 3 % річних, завданих унаслідок привласнення електроопори та проводу. Про це повідомив Хмельницький апеляційний суд.

Як пояснив позивач, жителька села Личівка Хмельницького району повідомила, що під час зрізання дерев поблизу її будинку було пошкоджено опору повітряної лінії електропередач. Чоловік, який виконував ці роботи, завантажив опору разом із частиною проводу на автомобіль і забрав їх.

Обленерго визначило розмір шкоди, завданої Волочиському РЕМ протиправними діями, а також нарахувало інфляційні втрати й 3 % річних, та просило суд стягнути з відповідача 20 017 грн.

Волочиський районний суд Хмельницької області відмовив у задоволенні позову. Керувався тим, що позивач не довів складу цивільного правопорушення.

В апеляційній скарзі АТ «Хмельницькобленерго» просило скасувати це рішення та задовольнити позовні вимоги. На його думку, суд першої інстанції неправильно оцінив докази, залишив поза увагою презумпцію вини заподіювача шкоди та не врахував, що зрізання дерев у межах охоронної зони електричних мереж без погодження з оператором системи розподілу суперечить Правилам охорони електричних мереж і саме по собі свідчить про неправомірність таких дій.

Апеляційний суд встановив, що у квітні 2023 року Волочиський РЕМ звертався до поліції за фактом пошкодження опори повітряної лінії у с. Личівка. Згідно з довідкою про результати перевірки, пошкоджені електропровід та опора залишилися на місці події, а працівники РЕМ жодних будівельних робіт не проводили. Правоохоронці також вказали, що чоловік, котрий під час зрізання дерев пошкодив опору та електропровід, не відмовляється відшкодувати завдані збитки. За таких обставин ознак правопорушення вони не встановили.

У грудні 2023 року комісія Волочиського РЕМ провела свою перевірку. Відповідно до акту перевірки, на місці пошкодженої опори були залишки бетону, арматури й обірваний електропровід.

Апеляційний суд зауважив, що відповідач заподіяв матеріальну шкоду обленерго, між його діями та їх наслідками є причинно-наслідковий зв`язок – це визнавав сам відповідач і підтверджують матеріали справи. Проте АТ «Хмельницькобленерго» не довело достатніми доказами розмір завданої шкоди.

Суд зазначив, що на підтвердження розміру шкоди позивач подав акт-кошторис на виконання будівельних робіт за квітень 2023 року. У цьому документі зазначено, що відповідач привласнив пошкоджені опору та провід і тому вони потребують повної заміни. Однак за матеріалами перевірки поліції, опора знаходилась на місці. Відтак апеляційний суд визнав кошторис неналежним доказом розміру завданих збитків та констатував необґрунтованість позову обленерго.

З повним текстом постанови апеляційного суду у справі № 671/156/25 можна буде ознайомитися в ЄДРСР.

