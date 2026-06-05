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У Києві на Чоколівському бульварі сталася смертельна ДТП – рух транспорту ускладнений

17:54, 5 червня 2026
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Попередньо в результаті ДТП загинули четверо людей.
У Києві на Чоколівському бульварі сталася смертельна ДТП – рух транспорту ускладнений
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У Києві на Чоколівському бульварі сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої, за попередньою інформацією, є загиблі. Як повідомили в патрульній поліції Києва, у зв’язку з ДТП рух транспорту на Чоколівському бульварі ускладнений у напрямку вулиці Вадима Гетьмана.

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Речниця Національної поліції Юлія Гірдвіліс у коментарі ЗМІ уточнила, що аварія сталася на перехресті Чоколівського бульвару з вулицею Уманською.

За попередніми даними, водій автомобіля «Мерседес», рухаючись на великій швидкості, не впорався з керуванням та виїхав на пішохідну частину. Попередньо повідомляється про загибель чотирьох людей.

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поліція ДТП Київ

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