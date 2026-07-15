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У Тернопіль завезли небезпечні дині — вміст нітратів перевищено у два рази

23:12, 15 липня 2026
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У Тернополі не допустили до реалізації 500 кг динь через перевищення вмісту нітратів
У Тернопіль завезли небезпечні дині — вміст нітратів перевищено у два рази
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У Тернополі під час лабораторного дослідження партії динь, що надійшла з м. Ізмаїл, було виявлено перевищення допустимого вмісту нітратів: 184,4 мг/кг при нормі до 90 мг/кг. Про це повідомило Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області.

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Зазначається, що небезпечні дині виявили 11 липня. У результаті 500 кг продукції не було допущено до реалізації

«Закликаємо жителів області купувати харчові продукти лише у місцях санкціонованої торгівлі, де вони проходять обов'язковий ветеринарно-санітарний контроль та лабораторні дослідження», - заявили у відомстві.

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Тернопіль Держпродспоживслужба

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