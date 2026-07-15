ФОП набув статусу пенсіонера або особи з інвалідністю: чи треба повідомляти податкову

У податковій нагадали, коли ФОП звільняється від сплати ЄСВ за себе.

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Фізичні особи - підприємці, які набули статусу пенсіонера за віком або особи з інвалідністю, нерідко цікавляться, чи потрібно окремо повідомляти про це контролюючий орган. Про це нагадало Головне управління ДПС у Київській області.

Спеціального обов'язку щодо подання до контролюючого органу повідомлення про набуття статусу пенсіонера або особи з інвалідністю законодавством не передбачено.

Водночас такий статус має важливе значення для виконання окремих податкових обов'язків, насамперед щодо сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Коли ФОП звільняється від сплати ЄСВ за себе?

Відповідно до частини четвертої статті 4 Закону України від 08 липня 2010 року № 2464-VІ «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» фізичні особи - підприємці, у тому числі платники єдиного податку, звільняються від сплати єдиного внеску за себе, якщо вони:

отримують пенсію за віком;

досягли віку, встановленого статтею 26 Закону України від 09 липня 2003 року № 1058-IV «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу;

є особами з інвалідністю та отримують пенсію або соціальну допомогу.

Такі особи можуть бути платниками єдиного внеску виключно на добровільних засадах.

Чи потрібно подавати заяву для застосування пільги?

Якщо інформація про призначення пенсії або встановлення інвалідності надходить до державних реєстрів у встановленому порядку, окремого звернення до податкового органу для звільнення від сплати ЄСВ за себе, як правило, не потрібно.

Разом з тим підприємцю доцільно перевірити відображення відповідної інформації в Електронному кабінеті та за потреби звернутися до контролюючого органу для уточнення даних.

На що звернути увагу підприємцю?

Звільнення стосується лише сплати єдиного внеску за себе.

Якщо підприємець використовує працю найманих працівників, він залишається роботодавцем та зобов'язаний нараховувати, утримувати і сплачувати єдиний внесок за таких працівників у загальному порядку.

Крім того, статус пенсіонера або особи з інвалідністю не звільняє ФОП від виконання інших обов'язків, передбачених податковим законодавством, зокрема щодо сплати єдиного податку, військового збору та подання звітності у випадках, визначених законодавством.

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