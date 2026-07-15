Федоров назвав головні результати своєї роботи на посаді.

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Михайло Федоров підтвердив, що залишає посаду міністра оборони. Він підбив підсумки своєї роботи на чолі оборонного відомства.

«Це була велика честь — служити українському народу на посаді міністра оборони», — зазначив Федоров.

За його словами, за час роботи команді вдалося реалізувати низку ключових проєктів. Зокрема, було збільшено закупівлі безпілотників, реформовано систему оборонних закупівель, запущено програми підтримки дронових підрозділів, укладено контракт на закупівлю винищувачів Gripen, розпочато закупівлю ракет для комплексів Patriot, створено механізми залучення інвестицій в оборонно-промисловий комплекс та впровадження технологій штучного інтелекту у сфері оборони.

Водночас Федоров визнав, що частину завдань завершити не вдалося. Серед них — повна трансформація Міністерства оборони за стандартами НАТО, переведення всіх закупівель на тендерну систему та формування культури відповідальності за ухвалені рішення.

Попри залишення посади, Федоров заявив, що продовжить працювати над реалізацією своєї місії.

«Я продовжу працювати заради місії, з якою прийшов раніше до Міністерства оборони, — перемагати ворога асиметрією, швидкістю інновацій і силою організації. Далі буде», — наголосив він.

Раніше народні депутати після засідання фракції «Слуга народу» повідомили, що Президент Володимир Зеленський поінформував депутатів про намір внести кандидатуру Ігоря Клименка на посаду міністра оборони.

Також депутати назвали ймовірних кандидатів на низку інших посад у новому складі Кабміну.

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