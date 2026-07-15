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ВАКС засудив ексдиректора ДП МВС «Інформ-Ресурси» Юханнана Бабаєва до 9 років ув'язнення

20:46, 15 липня 2026
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Колишнього керівника підприємства МВС визнали винним у заволодінні державним майном, а також призначили конфіскацію всіх активів і штраф.
ВАКС засудив ексдиректора ДП МВС «Інформ-Ресурси» Юханнана Бабаєва до 9 років ув'язнення
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Вищий антикорупційний суд оголосив вирок колишньому директору державного підприємства Міністерства внутрішніх справ «Інформ-Ресурси» Юханнану Бабаєву та його ексзаступнику Вадиму Матлаєву.

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Так, ВАКС ухвалив вирок, яким визнав колишнього директора ДП МВС винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 4 ст. 358 (використання завідомо підробленого офіційного документа), ч. 1 ст. 388 (незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт), ч. 5 ст. 191 (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах), ч. 1 ст. 357 (заволодіння офіційними документами) КК України.

Йому призначене покарання у виді позбавлення волі на строк 9 років з позбавленням права обіймати посади, повʼязані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, строком на 3 роки. Суд також призначив йому штраф у розмірі 17 000 гривень та конфіскацію всього належного йому на праві власності майна.

Водночас, вказану особу визнано невинуватою за ч. 3 ст. 358 (підроблення офіційного документа) КК України та виправдано.

ВАКС також частково задовольнив цивільний позов прокурора САП та стягнув з обвинуваченого на користь ДП МВС України «Інформ-Ресурси» 16,7 млн грн завданих збитків.

У державну власність повернуто нерухоме майно та земельну ділянку в центрі Києва, оціночна ринкова вартість яких становить 187,5 млн гривень.

Колишнього заступника директора ДП МВС «Інформ-Ресурси» визнано невинуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та виправдано.

Вирок може бути оскаржений впродовж тридцяти днів з дня його проголошення шляхом подання апеляційної скарги через Вищий антикорупційний суд до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

В САП вказували, що у серпні 2018 року директор Державного підприємства МВС України «Інформ-Ресурси», діючи спільно зі своїм заступником відчужив належні державному підприємству будівлі, які розташовувались у центрі Києва.

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ВАКС вирок антикорупційний суд Вищий антикорупційний суд

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