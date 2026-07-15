Посол України в Кенії Юрій Токар став послом у Союзі Коморських Островів за сумісництвом

Юрій Токар одночасно представлятиме Україну в Республіці Кенія та Союзі Коморських Островів.

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Президент України Володимир Зеленський призначив Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Кенія Юрія Токаря Надзвичайним і Повноважним Послом України у Союзі Коморських Островів за сумісництвом.

Відповідний указ №607/2026 підписав Глава держави.

Згідно з документом, Юрій Токар виконуватиме обов'язки Надзвичайного і Повноважного Посла України у Союзі Коморських Островів одночасно з роботою на посаді посла України в Республіці Кенія.

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