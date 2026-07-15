Посол Украины в Кении Юрий Токарь стал послом в Союзе Коморских Островов по совместительству
19:13, 15 июля 2026
Юрий Токарь одновременно будет представлять Украину в Республике Кения и Союзе Коморских Островов.
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Кения Юрия Токаря Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Союзе Коморских Островов по совместительству.
Соответствующий указ №607/2026 подписал Глава государства.
Согласно документу, Юрий Токарь будет исполнять обязанности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Союзе Коморских Островов одновременно с работой на должности посла Украины в Республике Кения.
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