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Обязательная 5% наценка на табачные изделия может исчезнуть: что предлагают изменить

18:59, 15 июля 2026
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Продавцам табачных изделий предлагают предоставить право самостоятельно определять розничные цены в рамках действующего законодательства.
Обязательная 5% наценка на табачные изделия может исчезнуть: что предлагают изменить
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Малые магазины и киоски, которые продают табачные изделия, заявляют, что установленная государством минимальная торговая наценка не позволяет им получать достаточную прибыль. По словам предпринимателей, значительная часть выручки идет на покрытие обязательных расходов, поэтому они предлагают предоставить бизнесу больше свободы в формировании розничных цен.

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Кабмин просят пересмотреть правила ценообразования

В Кабмин подана петиция №41/010330-26эп с призывом отменить требование об обязательной минимальной торговой наценке в размере 5% на табачные изделия.

Автор обращения просит правительство внести соответствующие изменения в нормативно-правовые акты и предоставить субъектам хозяйствования право самостоятельно определять розничную цену на табачные изделия в рамках действующего законодательства.

Почему предлагают изменить правила

В петиции отмечается, что для многих представителей малого бизнеса продажа табачных изделий не приносит существенной прибыли.

По словам автора, полученные средства преимущественно направляются на оплату лицензии на право розничной торговли табачными изделиями, уплату налогов, аренду помещений, выплату заработной платы работникам и другие обязательные расходы.

В результате, как утверждается в обращении, многие предприниматели фактически не получают прибыли или даже работают в убыток.

Какие изменения предлагают

Автор петиции считает, что возможность самостоятельно устанавливать розничные цены будет способствовать развитию малого бизнеса, повышению конкуренции и позволит предпринимателям более эффективно вести хозяйственную деятельность, не нарушая требований законодательства в сфере налогообложения и лицензирования.

В связи с этим Кабинет Министров просят рассмотреть возможность отмены обязательной минимальной торговой наценки в размере 5% на табачные изделия и поддержать соответствующие изменения.

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