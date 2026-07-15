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Верховный Суд объяснил, может ли житель забрать чердак многоквартирного дома под свою квартиру

17:58, 15 июля 2026
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Верховный Суд объяснил, можно ли «присоединить» чердак дома к своей квартире.
Верховный Суд объяснил, может ли житель забрать чердак многоквартирного дома под свою квартиру
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Верховный Суд подтвердил: житель многоквартирного дома не может самостоятельно увеличить площадь своей квартиры за счет чердака, если он является общим имуществом всех совладельцев дома.

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Иск об отмене такой государственной регистрации является надлежащим способом защиты, если право собственности на квартиру как самостоятельный объект не оспаривается.

Детали дела

ОСМД обратилось в суд после того, как одна из владелиц квартиры почти вдвое увеличила ее площадь, присоединив часть чердака.

В обоснование заявленных требований истец (ОСМД) ссылался на то, что на баланс объединения были переданы вспомогательные помещения чердака дома. Одна из жительниц дома, владевшая квартирой, без согласия других совладельцев увеличила площадь своего жилья почти в два раза за счет присоединения площади чердака.

ОСМД считало такую регистрацию незаконной, поскольку чердак является общей собственностью всех совладельцев дома.

Суд первой инстанции, с выводами которого согласился апелляционный суд, частично удовлетворил иск, поскольку часть принадлежащей жительнице дома на праве собственности квартиры площадью 109,0 кв. м зарегистрирована оспариваемым решением государственного регистратора за ответчиком без правоустанавливающих документов, за счет вспомогательных помещений чердака, которые являются общей совместной собственностью жителей указанного дома.

Что решил Верховный Суд

Верховный Суд согласился с выводами судов предыдущих инстанций, отметив, что в соответствии со ст. 382 ГК Украины и толкованием Конституционного Суда Украины п. 2 ст. 10 Закона Украины «О приватизации государственного жилищного фонда» владельцы квартир независимо от оснований приобретения права собственности являются совладельцами вспомогательных помещений дома (чердаков, подвалов и т. п.). Подтверждение права собственности на такие помещения не требует совершения дополнительных действий, в частности создания ОСМД.

Вспомогательные помещения многоквартирного дома являются ограниченно оборотоспособными, они не могут быть отдельно отчуждены или сформированы как отдельный объект недвижимости в частную собственность. Принцип совместного осуществления права собственности требует, чтобы любое действие по переоборудованию или реконструкции вспомогательных помещений было согласовано со всеми совладельцами. Кроме того, общее имущество многоквартирного дома не может быть разделено между совладельцами, и они не имеют права на выделение его доли в натуре.

ВС подчеркнул, что отмена решения государственного регистратора и записи о праве собственности является надлежащим способом защиты прав совладельцев в таких спорах. Поскольку ответчик не предоставила доказательств законности приобретения прав на чердак и согласия других жителей на увеличение площади ее жилья, суды пришли к правильным выводам о неправомерности регистрации.

Постановление Верховного Суда от 10 июня 2026 года по делу № 761/38626/23 (производство № 61-10602св25).

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