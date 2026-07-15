ВККС открыла отчеты об автоматизированном распределении дел за 2017–2026 годы

Высшая квалификационная комиссия судей Украины расширила набор открытых данных об автоматизированном распределении дел.

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Высшая квалификационная комиссия судей Украины продолжает повышать прозрачность своей деятельности. Так, на Едином государственном веб-портале открытых данных обновлен набор «Информация об автоматизированном распределении дел (документов) между членами Высшей квалификационной комиссии судей Украины».

В набор добавлен новый ресурс с отчетами об автоматизированном распределении дел (документов) между членами Комиссии за период 2017–2026 годов. Кроме того, актуализированы данные в формате CSV по состоянию на 10 июля 2026 года.

Автоматизированное распределение дел является одним из ключевых инструментов обеспечения беспристрастности и объективности работы ВККС. Открытый доступ к детальной информации позволяет общественности, журналистам, правозащитникам и экспертам самостоятельно анализировать распределение дел, что существенно повышает уровень доверия к институту.

«Открытый доступ к информации об автоматизированном распределении дел между членами Комиссии является примером высокого стандарта прозрачности. Практика публикации настолько детализированных данных в машиночитаемом формате остается скорее исключением, чем правилом, даже среди аналогичных институтов других государств. Именно поэтому украинский опыт можно считать одним из показательных примеров открытости и подотчетности в сфере судейского управления», — отмечается в официальном сообщении ВККС.

Это обновление является очередным шагом Комиссии в реализации политики открытости и соответствует современным европейским стандартам в сфере судейского самоуправления. Доступность данных в машиночитаемом формате облегчает проведение независимого мониторинга и научных исследований, способствуя дальнейшему реформированию судебной системы Украины.

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