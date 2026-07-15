Споры по вопросам защиты права собственности, земельных и трудовых правоотношений: обзор практики КГС ВС

Обзор практики КГС ВС опубликован за июнь 2026 года.

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Верховный Суд опубликовал ежемесячный обзор актуальной судебной практики Кассационного гражданского суда в составе ВС — за июнь 2026 года.

В обзоре отражены важнейшие правовые выводы, которые будут иметь значение для формирования единства судебной практики. Среди этих выводов, сгруппированных по различным категориям дел, содержатся, в частности, следующие:

– в спорах, возникающих по вопросам защиты права собственности, констатировано, что:

помещение в многоквартирном доме является вспомогательным только при условии, что оно по своему функциональному назначению, месту расположения и способу использования обеспечивает эксплуатацию дома либо обслуживает более одного жилого или нежилого помещения. Помещение, спроектированное как кладовая для жильцов, которое не является необходимым для обеспечения жизнедеятельности многоквартирного дома, не относится к вспомогательным и является самостоятельным нежилым помещением;

наличие у истца на праве собственности другого жилого недвижимого имущества на временно оккупированной территории Украины, в котором он не имеет фактической и юридической возможности проживать, а также осуществлять какие-либо иные правомочия собственника, свидетельствует об отсутствии у него другого жилья в понимании Закона Украины «О моратории на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного в обеспечение кредитов в иностранной валюте». Положения п. 5 данного Закона должны толковаться как распространяющиеся на все территории Украины, в отношении которых законодательством установлен правовой режим временной оккупации;

– в спорах, возникающих из земельных правоотношений, обращено внимание на то, что решение органа местного самоуправления о безвозмездной передаче земельного участка в собственность принимается только при наличии не менее двух третей голосов от общего состава совета, а дробное значение при исчислении такого количества округлению в меньшую сторону не подлежит. Принятие такого решения меньшим количеством голосов означает отсутствие надлежащего волеизъявления собственника земельного участка, а такой участок считается выбывшим из коммунальной собственности помимо воли собственника;

– в спорах, возникающих из сделок, в частности договоров, отмечено, что:

выдача заказчику квитанции к приходному кассовому ордеру в подтверждение внесения наличных денежных средств по договору инвестирования в строительство создает презумпцию принятия денежных средств исполнителем. Недостатки оформления приходного кассового ордера либо превышение лимита наличных расчетов не опровергают факта внесения денежных средств и свидетельствуют лишь о возможном нарушении кассовой дисциплины;

в случае одностороннего отказа доверителя от договора поручения по ч. 2 ст. 1008 ГК Украины денежные средства, полученные поверенным по данному договору, подлежат возврату доверителю, если поручение не исполнено. После прекращения договора поручения отпадает правовое основание для удержания поверенным таких денежных средств, что является основанием для применения ст. 1212 ГК Украины;

– в спорах, возникающих из трудовых правоотношений, указано, что тренер-преподаватель детско-юношеской спортивной школы является педагогическим работником, на которого распространяются гарантии ч. 2 ст. 57 Закона Украины «Об образовании». За педагогическим работником, призванным на военную службу по призыву во время мобилизации, сохраняется прежний средний заработок за период до 24 декабря 2023 года;

– в спорах, возникающих из семейных правоотношений, отмечено, что при возражении одного из родителей изменение фамилии ребенка допускается только при условии установления, что оно соответствует наилучшим интересам ребенка, с учетом выполнения каждым из родителей родительских обязанностей и других существенных обстоятельств. Сохранение отдельно проживающим родителем близких отношений с ребенком и участия в его воспитании исключает изменение фамилии, если такое изменение способствует отчуждению между родителем и ребенком;

– по делам особого производства констатировано, что сам по себе факт прохождения военной службы не является автоматическим и безусловным препятствием для назначения военнослужащего опекуном недееспособного лица. Возможность реализации права военнослужащего быть назначенным опекуном, что в дальнейшем является / может являться основанием для увольнения с военной службы по семейным обстоятельствам, непосредственно зависит от наличия либо отсутствия других лиц, которые осуществляют или реально могут осуществлять такую опеку, и т. п.;

– относительно применения норм процессуального права обращено внимание на то, что:

судебный контроль за исполнением решений в отношении должника-банкрота осуществляется в пределах дела о банкротстве. После открытия производства по делу о банкротстве должника все имущественные споры и требования, разрешение которых может повлиять на размер или состав ликвидационной массы, подлежат рассмотрению хозяйственным судом в пределах дела о банкротстве, в том числе жалобы, поданные в порядке судебного контроля за исполнением судебных решений в отношении такого должника;

участники боевых действий освобождаются от уплаты судебного сбора по делам, связанным с защитой их социальных прав, независимо от процессуального статуса по делу. Льгота по уплате судебного сбора, предусмотренная для участников боевых действий, распространяется на таких лиц независимо от того, являются ли они истцами или ответчиками по делу. Возложение обязанности по уплате судебного сбора на участника боевых действий только на основании его процессуального статуса ответчика является неправильным применением п. 13 ч. 1 ст. 5 Закона Украины «О судебном сборе»;

прокурор осуществляет представительство интересов государства в суде только субсидиарно, если уполномоченный субъект властных полномочий не осуществляет либо ненадлежащим образом осуществляет их защиту или если такой орган отсутствует. Необращение прокурора к такому органу до подачи иска и необоснование оснований представительства по ст. 23 Закона Украины «О прокуратуре» является основанием для оставления иска без рассмотрения;

– в спорах по рассмотрению жалоб на решения, действия или бездействие государственного исполнителя либо другого должностного лица ГИС отмечено, что арест имущества должника является производной мерой принудительного исполнения судебного решения, которая не может существовать автономно и бессрочно при отсутствии открытого исполнительного производства либо реальной возможности исполнения решения. Сохранение ареста в течение длительного времени (более 10 лет) после окончания производства и уничтожения его материалов, при условии истечения сроков предъявления исполнительного документа к исполнению, является неоправданным вмешательством в право лица на мирное владение своим имуществом.

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