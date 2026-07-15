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ГСА обратилась в Минфин относительно выделения дополнительного финансирования для выплаты судейского вознаграждения

12:52, 15 июля 2026
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В ГСА отметили, что выплата судейского вознаграждения в новом размере требует увеличения бюджетных назначений.
ГСА обратилась в Минфин относительно выделения дополнительного финансирования для выплаты судейского вознаграждения
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Государственная судебная администрация сообщила, что продолжает взаимодействовать с Министерством финансов по вопросу выделения дополнительного финансирования, необходимого для выплаты судейского вознаграждения в размере, установленном Законом № 4905-IX.

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Там напомнили, что 9 июня 2026 года Верховная Рада Украины приняла Закон № 4905-IX «О внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» и Закон Украины «О Высшем совете правосудия» относительно совершенствования деклараций добропорядочности судьи и семейных связей судьи». Документ вступил в силу 25 июня 2026 года. Закон дополнил статью 135 Закона «О судоустройстве и статусе судей» новой нормой: базовый размер должностного оклада судьи отныне может определяться исключительно на основе прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом о Государственном бюджете на соответствующий год. В 2026 году эта величина составляет 3 328 гривен.

ГСА отмечает, что согласно положениям статей 48 и 51 Бюджетного кодекса Украины распорядители бюджетных средств принимают бюджетные обязательства и осуществляют платежи только в пределах бюджетных ассигнований, установленных сметами.

Обязательства, принятые участником бюджетного процесса без соответствующих бюджетных ассигнований либо с превышением полномочий, установленных настоящим Кодексом и законом о Государственном бюджете Украины (решением о местном бюджете), не считаются бюджетными обязательствами (кроме расходов, осуществляемых в соответствии с частью шестой настоящей статьи) и не подлежат оплате за счет бюджетных средств. Принятие таких обязательств является нарушением бюджетного законодательства. Расходы бюджета на покрытие таких обязательств не осуществляются.

В то же время следует отметить, что изменения в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2026 год», предусматривающие увеличение финансирования судейского вознаграждения в объеме, определенном статьей 135 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», в настоящее время не внесены. Имеющегося объема бюджетных назначений на 2026 год недостаточно для выплат в новом размере.

С целью решения вопроса и обеспечения надлежащей реализации положений статьи 135 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» Государственная судебная администрация Украины совместно с Советом судей Украины еще 26 июня 2026 года направили в Министерство финансов письмо № 11-13497/26, обосновав потребность в дополнительных средствах из общего фонда государственного бюджета.

10 июля 2026 года ГСА Украины повторно обратилась в Минфин — письмом № 11-14373/26 — с предложением внести изменения в роспись расходов специального фонда государственного бюджета.

«Профинансировать повышение предлагается за счет сверхплановых поступлений от судебного сбора, а также остатка средств по состоянию на 1 января 2026 года.

В случае согласования Министерством финансов Украины увеличения бюджетных назначений, расчет и выплата судейского вознаграждения в полном объеме будут осуществлены с учетом даты вступления в силу Закона № 4905-IX — то есть с 25 июня 2026 года», — добавили в ГСА.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что 14 июля Высший совет правосудия (ВСП) единогласно поддержал обращение к Президенту Украины Владимиру Зеленскому и Кабинету Министров Украины относительно обеспечения конституционных гарантий финансирования судебной власти.

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ГСА Минфин

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