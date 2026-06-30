Новый стандарт судейского вознаграждения и особенности проверки Верховного Суда: Кабмин готовит новые правила проверки с участием международных экспертов

Стартовал новый этап судебной реформы: пока судьи изучают обновленные списки родственников, которых необходимо декларировать, Кабмин разрабатывает механизм привлечения независимых экспертов к проверке Верховного Суда.

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Закон Украины № 4905-IX, вступивший в силу 25 июня, стал ответом на длительные дискуссии о прозрачности судебной ветви власти и справедливости оплаты труда судей. Документ вносит изменения в базовый Закон «О судоустройстве и статусе судей» и Закон «О Высшем совете правосудия», фокусируясь на трех направлениях: унификация деклараций, усиление проверок и стабилизация формулы расчета окладов.

Унифицированная декларация: новый стандарт подотчетности

Внедряется единая Декларация добропорядочности и родственных связей судьи, которая заменяет две отдельные декларации.

Декларация подается ежегодно до 1 мая в электронной форме через официальный веб-сайт Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС).

Обязанность ее подачи распространяется на действующих судей, членов ВККС и кандидатов на должность судьи.

Внедрение единой декларации направлено на упрощение процедуры декларирования, повышение прозрачности и обеспечение надлежащего уровня подотчетности в судебной системе.

Родственные связи: кого теперь видит государство?

Закон существенно расширил перечень лиц, родственные связи с которыми подлежат обязательному декларированию, если такие лица в течение последних пяти лет занимали определенные законом должности.

Отныне декларированию подлежат родственные связи с:

членами или работниками секретариатов Высшего совета правосудия (ВСП),

Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС),

Государственной судебной администрации Украины (ГСА),

судьями, в том числе судьями Конституционного Суда Украины,

прокурорами, адвокатами и нотариусами.

К этому перечню также относятся Президент Украины, Руководитель Офиса Президента Украины, Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины и их заместители, народные депутаты Украины, члены Кабинета Министров Украины, руководители центральных органов исполнительной власти, руководство Национального антикоррупционного бюро Украины, Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, члены Счетной палаты, Центральной избирательной комиссии, Правления Национального банка Украины, а также члены Общественного совета добропорядочности и Этического совета.

Такой подход по замыслу законодателя призван минимизировать возможность сокрытия потенциального конфликта интересов путем недекларирования родственных связей с лицами, которые имеют или недавно имели значительное влияние в системе государственной власти или правосудия.

Особое внимание уделено содержанию утверждений, которые судья должен подтвердить или опровергнуть за последний год. Судья заявляет о непосещении территории государства-агрессора или оккупированных территорий и отсутствии сотрудничества с ними после 20 февраля 2014 года.

Судья также должен подтвердить использование украинского языка как единственного государственного при осуществлении правосудия и несовершение действий для приобретения иностранного гражданства.

Судья также должен подтвердить признание распространения суверенитета Украины на всю ее территорию в пределах международно признанной государственной границы, включая временно оккупированные территории. Такое подтверждение является составляющей декларации добропорядочности и удостоверяет соблюдение конституционных основ государственности и территориальной целостности Украины.

Новые правила оплаты труда судей

Закон № 4905-IX ввел новый подход к определению судейского вознаграждения.

Отныне базовый размер должностного оклада судьи исчисляется исключительно на основе прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом о Государственном бюджете Украины на соответствующий год. Использование любой другой расчетной величины для определения судейского вознаграждения запрещено.

Соответствующие изменения закреплены в части третьей статьи 135 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей».

Целью нововведения является исключение возможности применения так называемого «замороженного» или отдельного судейского прожиточного минимума, который ранее использовался для ограничения размера судейского вознаграждения. Закон прямо определяет, что для расчета должностных окладов судей может применяться только прожиточный минимум для трудоспособных лиц, установленный законом о Государственном бюджете Украины.

Международные эксперты и Верховный Суд

Закон содержит важную «закладку» на будущее. Кабинету Министров поручено в течение 6 месяцев подать законопроект о внедрении временных особенностей индивидуальной проверки добропорядочности судей Верховного Суда и высших специализированных судов. Главная новация — привлечение независимых экспертов к этому процессу.

До декабря 2026 года Кабинет Министров Украины должен разработать и подать на рассмотрение Верховной Рады отдельный законопроект, который определит временные особенности процедуры проверки. Независимых экспертов будут привлекать исключительно к проверке деклараций судей Верховного Суда и высших специализированных судов, а не к общему мониторингу всего судейского корпуса.

Хотя окончательные процедуры будут определены в новом законе от Кабмина, согласно предложениям, обсуждавшимся во время подготовки закона, независимыми экспертами могут быть только граждане Украины, имеющие высокие моральные качества, безупречную деловую репутацию, являющиеся юристами с признанным уровнем профессиональной компетентности и соответствующие критерию политической нейтральности.

Основная цель их привлечения — содействие ВККС в проведении проверок.

Разработка положений о независимых экспертах должна происходить не изолированно, а с обязательным учетом выводов Венецианской комиссии («За демократию через право»), рекомендаций Консультативного совета европейских судей и Комитета министров Совета Европы и международных принципов независимости судей.

Итоги и риски реформы

Закон № 4905-IX комплексно меняет подходы к функционированию судебной системы, сочетая дополнительные гарантии независимости судей с усилением требований к их добропорядочности и открытости.

С одной стороны, он обеспечивает более прогнозируемый механизм определения судейского вознаграждения через его привязку к прожиточному минимуму для трудоспособных лиц, установленному законом о Государственном бюджете Украины. С другой — существенно расширяет объем информации, которую судьи должны раскрывать в декларациях добропорядочности и родственных связей, в частности в отношении близких лиц и подтверждения основополагающих конституционных ценностей.

В то же время закон усиливает и механизмы общественного контроля, ведь декларации добропорядочности открыты и обнародуются на официальном сайте Высшей квалификационной комиссии судей Украины, а процедура подачи и рассмотрения сообщений о возможной недостоверности сведений стала более четко урегулированной.

ВККС получает колоссальный объем работы по проверке тысяч деклараций, что в условиях ограниченного штата может замедлить другие процессы, например, отбор необходимых кадров.

Внедрение института независимых экспертов для проверки добропорядочности судей высших инстанций является одним из самых дискуссионных моментов судебной реформы. Согласно Заключительным положениям закона, процедура с участием независимых экспертов определяется как временная. Это создает риск избирательного правосудия и отсутствия стабильности: судьи, проходящие проверку сейчас, могут оказаться в других условиях, чем те, кто будет проходить ее после завершения «временного» периода.

Однако главный риск, который обсуждался в юридическом сообществе, касается делегирования государственных функций, в частности кадрового контроля в системе правосудия, лицам, действующим как представители международных организаций. Модели, где независимые эксперты имеют решающий голос, могут быть расценены как вмешательство в конституционные полномочия субъектов назначения.

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