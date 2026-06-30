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Служба дисциплинарных инспекторов ВСП ищет работников: зарплата — почти 30 тысяч грн

09:43, 30 июня 2026
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Служба дисциплинарных инспекторов ВСП ищет нового сотрудника.
Служба дисциплинарных инспекторов ВСП ищет работников: зарплата — почти 30 тысяч грн
Фото: REUTERS/Mike Blake
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Служба дисциплинарных инспекторов секретариата Высшего совета правосудия объявила набор работников в отдел организационного обеспечения.

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Как сообщили в ВСП, открыта вакансия ведущего специалиста отдела организационного обеспечения службы дисциплинарных инспекторов. Должностной оклад составляет 29 184 грн.

Кандидатов приглашают направлять резюме на электронный адрес [email protected] до 31 июля.

В ВСП отметили, что в период военного положения действует упрощенная процедура отбора работников на государственную службу, однако все кандидаты должны соответствовать требованиям к государственным служащим категории «В».

Резюме рассмотрит руководитель службы дисциплинарных инспекторов. С кандидатами, которые будут соответствовать требованиям по опыту работы, свяжутся.

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ВСП Служба дисциплинарных инспекторов

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