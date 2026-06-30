Из-за сокращенного имени «Люба» в справке ПФУ не зачислил стаж и отказал в назначении пенсии — суд признал это незаконным

Суд признал, что человек не должен терять право на пенсию из-за ошибок в документах, допущенных не по его вине.

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Недостатки в оформлении документов, допущенные работодателем или архивом, не могут лишать человека права на зачисление страхового стажа. К такому выводу пришел Полтавский окружной административный суд, обязав Пенсионный фонд повторно рассмотреть заявление о назначении пенсии.

Женщина успешно обжаловала в суде отказ Пенсионного фонда в назначении пенсии по возрасту, который был мотивирован тем, что часть ее работы в колхозе не была зачислена в страховой стаж из-за недостатков в документах. Полтавский окружной административный суд пришел к выводу, что работник не может нести негативные последствия из-за ошибок, допущенных работодателем или архивным учреждением при оформлении документов.

Обстоятельства дела

Истец обратилась с заявлением о назначении пенсии по возрасту. Заявление по принципу экстерриториальности рассматривало Главное управление Пенсионного фонда Украины в Житомирской области, которое отказало в назначении пенсии из-за недостаточного страхового стажа.

ГУ ПФУ в Житомирской области не зачислило в страховой стаж период работы женщины в колхозе им. Гоголя с 2 августа 1982 года по 26 января 1984 года.

Отказ мотивировали тем, что в трудовой книжке колхозника отсутствуют сведения об установленном годовом минимуме трудового участия («выхододней»), а в архивной справке имя работницы было указано в сокращенной форме («Люба»), которая не совпадала с полным написанием имени в паспорте.

Истец отмечала, что записи в трудовую книжку вносил работодатель, а не она лично, поэтому не может отвечать за правильность их оформления. Кроме того, сокращенное написание имени в архивных документах не означает, что документы относятся к другому лицу.

Что установил суд

Суд отметил, что в соответствии с законодательством трудовая книжка является основным документом, подтверждающим стаж работы. В то же время архивные документы по данному делу не опровергают сведения, содержащиеся в трудовой книжке истца.

В трудовой книжке содержались записи о приеме истца на работу в колхоз 2 августа 1982 года, ее увольнении 26 января 1984 года, а также ссылки на соответствующие приказы, на основании которых были внесены эти записи.

Суд обратил внимание, что само по себе отсутствие в трудовой книжке сведений об установленном работодателем годовом минимуме трудового участия не свидетельствует об отсутствии стажа или невыполнении работником такого минимума. Напротив, в трудовой книжке имелись сведения о выполнении трудового участия, а архивные документы также содержали информацию о количестве отработанных человеко-дней.

Оценивая расхождения в написании имени, суд отметил, что архивное учреждение лишь воспроизводит информацию из переданных ему документов и не может изменять их содержание. Поэтому использование сокращенной формы имени («Люба» вместо полного имени) само по себе не препятствует зачислению спорного периода в страховой стаж, поскольку речь идет об одном и том же лице.

Суд по делу № 440/6940/24 подчеркнул, что неправильное ведение трудовой документации работодателем или неточности в архивных документах не должны иметь негативных последствий для работника. Лицо не может нести ответственность за правильность ведения трудовой книжки или других документов, которые оформлялись не им лично.

Кроме того, суд сослался на правовую позицию Верховного Суда, изложенную в постановлении от 24 мая 2018 года по делу № 490/12392/16-а, согласно которой недостатки при заполнении трудовой книжки не могут быть основанием для незачисления соответствующего периода работы при исчислении стажа для назначения пенсии.

Что решил суд

Полтавский окружной административный суд полностью удовлетворил иск.

Суд признал противоправным и отменил решение Главного управления Пенсионного фонда Украины в Житомирской области об отказе в назначении пенсии. Также суд обязал ГУ ПФУ в Житомирской области зачислить в страховой стаж истца период ее работы в колхозе им. Гоголя с 2 августа 1982 года по 26 января 1984 года и повторно рассмотреть заявление о назначении пенсии с учетом правовой оценки, данной судом.

Кроме того, в пользу истца суд взыскал с ГУ ПФУ в Житомирской области 1211,20 грн уплаченного судебного сбора.

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