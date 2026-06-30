В Монако прогремел взрыв возле жилого дома: пострадали трое украинцев

Камеры зафиксировали неизвестного, который оставил рюкзак возле здания за несколько минут до взрыва.

Фото: REUTERS/Manon Cruz

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Вечером 29 июня в центре Монако возле жилого дома произошел мощный взрыв, в результате которого пострадали трое граждан Украины.

Двое взрослых получили тяжелые ранения, а 13-летний подросток находится в стабильном состоянии.

Инцидент произошел возле жилого дома между бульваром Италии и улицей Преподобного Луи Фролла.

По информации властей Монако и французского издания Le Figaro, камеры видеонаблюдения зафиксировали мужчину, который оставил рюкзак возле центрального входа в здание. Через несколько минут после этого произошел взрыв. Подозреваемый скрылся пешком в направлении французского города Босолей.

По словам государственного министра Монако Кристофа Мирмана, взрывное устройство, предположительно, было начинено болтами и другими металлическими элементами. На месте работают взрывотехники, следователи и экстренные службы.

В результате взрыва пострадали мужчина, женщина в возрасте около 50–60 лет и 13-летний подросток. Двое взрослых находятся в критическом состоянии с травмами, угрожающими жизни. Всех троих госпитализировали в больницы Ниццы. Еще четырех человек доставили в медицинские учреждения из-за шокового состояния, однако телесных повреждений они не получили.

После взрыва власти Монако активировали план «Красный», который применяется в случае чрезвычайных ситуаций с большим количеством потенциальных пострадавших.

Прокурор Монако Тибо Стефан сообщил, что это первый подобный случай в истории княжества. По его словам, следствие пока не установило, были ли пострадавшие непосредственной целью нападавшего.

Прокуратура рассматривает версию о вероятном теракте, однако государственный министр Кристоф Мирман призвал воздержаться от окончательной юридической квалификации произошедшего до завершения первоочередных следственных действий. Правоохранительные органы продолжают розыск мужчины, который оставил рюкзак возле дома.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.