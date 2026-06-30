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В Монако прогремел взрыв возле жилого дома: пострадали трое украинцев

08:31, 30 июня 2026
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Камеры зафиксировали неизвестного, который оставил рюкзак возле здания за несколько минут до взрыва.
В Монако прогремел взрыв возле жилого дома: пострадали трое украинцев
Фото: REUTERS/Manon Cruz
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Вечером 29 июня в центре Монако возле жилого дома произошел мощный взрыв, в результате которого пострадали трое граждан Украины.

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Двое взрослых получили тяжелые ранения, а 13-летний подросток находится в стабильном состоянии.

Инцидент произошел возле жилого дома между бульваром Италии и улицей Преподобного Луи Фролла.

По информации властей Монако и французского издания Le Figaro, камеры видеонаблюдения зафиксировали мужчину, который оставил рюкзак возле центрального входа в здание. Через несколько минут после этого произошел взрыв. Подозреваемый скрылся пешком в направлении французского города Босолей.

По словам государственного министра Монако Кристофа Мирмана, взрывное устройство, предположительно, было начинено болтами и другими металлическими элементами. На месте работают взрывотехники, следователи и экстренные службы.

В результате взрыва пострадали мужчина, женщина в возрасте около 50–60 лет и 13-летний подросток. Двое взрослых находятся в критическом состоянии с травмами, угрожающими жизни. Всех троих госпитализировали в больницы Ниццы. Еще четырех человек доставили в медицинские учреждения из-за шокового состояния, однако телесных повреждений они не получили.

После взрыва власти Монако активировали план «Красный», который применяется в случае чрезвычайных ситуаций с большим количеством потенциальных пострадавших.

Прокурор Монако Тибо Стефан сообщил, что это первый подобный случай в истории княжества. По его словам, следствие пока не установило, были ли пострадавшие непосредственной целью нападавшего.

Прокуратура рассматривает версию о вероятном теракте, однако государственный министр Кристоф Мирман призвал воздержаться от окончательной юридической квалификации произошедшего до завершения первоочередных следственных действий. Правоохранительные органы продолжают розыск мужчины, который оставил рюкзак возле дома.

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