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У Монако прогримів вибух біля житлового будинку: постраждали троє українців

08:31, 30 червня 2026
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Камери зафіксували невідомого, який залишив рюкзак біля будівлі за кілька хвилин до вибуху.
У Монако прогримів вибух біля житлового будинку: постраждали троє українців
Фото: REUTERS/Manon Cruz
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Увечері 29 червня в центрі Монако біля житлового будинку стався потужний вибух, унаслідок якого постраждали троє громадян України.

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Двоє дорослих дістали тяжкі поранення, а 13-річний підліток перебуває у стабільному стані.

Інцидент стався біля житлового будинку між бульваром Італії та вулицею Преподобного Луї Фролла.

За інформацією влади Монако та французького видання Le Figaro, камери відеоспостереження зафіксували чоловіка, який залишив рюкзак біля центрального входу до будівлі. Через кілька хвилин після цього стався вибух. Підозрюваний втік пішки у напрямку французького міста Босолей.

За словами державного міністра Монако Крістофа Мірмана, вибуховий пристрій, імовірно, був начинений болтами та іншими металевими елементами. На місці працюють вибухотехніки, слідчі та екстрені служби.

Внаслідок вибуху постраждали чоловік, жінка віком близько 50–60 років і 13-річний підліток. Двоє дорослих перебувають у критичному стані з травмами, що загрожують життю. Усіх трьох госпіталізували до лікарень у Ніцці. Ще чотирьох людей доправили до медичних закладів через шоковий стан, однак тілесних ушкоджень вони не зазнали.

Після вибуху влада Монако активувала план «Червоний», який застосовується у разі надзвичайних ситуацій із великою кількістю потенційних постраждалих.

Прокурор Монако Тібо Стефан повідомив, що це перший подібний випадок в історії князівства. За його словами, слідство поки не встановило, чи були постраждалі безпосередньою ціллю нападника.

Прокуратура розглядає версію про ймовірний теракт, однак державний міністр Крістоф Мірманд закликав утриматися від остаточної юридичної кваліфікації події до завершення першочергових слідчих дій. Правоохоронці продовжують розшук чоловіка, який залишив рюкзак біля будинку.

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теракт

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