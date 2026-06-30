Чоловік заявив, що його відстрочку скасували незаконно, а в розшук оголосили за 26 хвилин до часу явки за повісткою: що вирішив суд

Апеляційний суд залишив у силі відмову в забезпеченні позову, вказавши, що наведені позивачем ризики не підтверджені доказами.

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Восьмий апеляційний адміністративний суд залишив без змін ухвалу Тернопільського окружного адміністративного суду, який відмовив у забезпеченні позову військовозобов'язаного, що оскаржує свій призов під час мобілізації.

Позивач стверджує, що на момент призову мав чинну відстрочку. На його думку, комісія ТЦК скасувала її з порушенням установленої процедури. У зв'язку з цим він просить суд визнати протиправним і скасувати рішення про скасування відстрочки, визнати протиправними дії щодо його призову під час мобілізації, скасувати наказ про призов та зобов'язати військову частину виключити його зі списків особового складу.

Які заходи забезпечення позову просив застосувати позивач

Одночасно з позовом представник заявника звернувся із заявою про забезпечення позову. Він просив суд до вирішення справи по суті зупинити дію наказу про призов, заборонити військовій частині залучати позивача до виконання обов'язків військової служби та заборонити його переведення до інших військових частин.

Обґрунтовуючи заяву, позивач зазначав, що рішення про скасування відстрочки було ухвалене з порушенням процедури, а повістка, на підставі якої його нібито оголосили в розшук, не містила дати складання та не була йому вручена. Крім того, він звертав увагу, що його оголосили в розшук о 13:34, хоча час прибуття за повісткою був визначений на 14:00 того ж дня, тобто строк для виконання вимоги ще не настав. Також позивач стверджував, що добровільно прибув до ТЦК.

На думку заявника, без вжиття заходів забезпечення позову його можуть залучити до виконання бойових завдань або перевести до іншої військової частини, що у разі задоволення позову може істотно ускладнити виконання майбутнього судового рішення.

Позиція апеляційного суду

Колегія суддів погодилася з висновком суду першої інстанції про відсутність підстав для забезпечення позову.

Суд нагадав, що відповідно до статей 150–151 Кодексу адміністративного судочинства забезпечення позову допускається, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання майбутнього рішення суду або ефективний захист прав позивача, чи якщо є очевидні ознаки протиправності оскаржуваного рішення. При цьому саме заявник повинен обґрунтувати необхідність забезпечення позову та надати докази на підтвердження відповідних обставин.

Апеляційний суд наголосив, що під час розгляду заяви про забезпечення позову суд не оцінює обґрунтованість позовних вимог і не вирішує питання правомірності чи неправомірності дій відповідачів. Ці обставини можуть бути встановлені лише під час розгляду справи по суті після дослідження всіх доказів.

Колегія також зазначила, що сама по собі незгода особи з рішенням суб'єкта владних повноважень та звернення до суду з позовом не є достатньою підставою для застосування заходів забезпечення позову.

Чому суд відмовив

Суд звернув увагу, що доводи позивача про можливе направлення його до району бойових дій або переведення до іншої військової частини ґрунтуються лише на припущеннях і не підтверджені жодними доказами.

На думку колегії суддів, можливість настання негативних наслідків у майбутньому сама по собі не свідчить про необхідність забезпечення позову. Судовий захист на цій стадії надається лише за наявності реального ризику істотного ускладнення чи неможливості виконання майбутнього рішення суду, а не через ймовірність порушення прав у майбутньому.

Крім того, у справі 500/1498/26 суд підкреслив, що заходи забезпечення позову не можуть за своїм змістом бути тотожними задоволенню позовних вимог до вирішення спору по суті.

У підсумку Восьмий апеляційний адміністративний суд залишив апеляційну скаргу без задоволення, а ухвалу Тернопільського окружного адміністративного суду — без змін. Постанова суду апеляційної інстанції набрала законної сили з дати її складення та не підлягає оскарженню.

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