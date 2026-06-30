Мужчина заявил, что его отсрочку отменили незаконно, а в розыск объявили за 26 минут до времени явки по повестке: что решил суд

Восьмой апелляционный административный суд оставил без изменений определение Тернопольского окружного административного суда, который отказал в обеспечении иска военнообязанного, оспаривающего свой призыв во время мобилизации.

Истец утверждает, что на момент призыва имел действующую отсрочку. По его мнению, комиссия ТЦК отменила ее с нарушением установленной процедуры. В связи с этим он просит суд признать противоправным и отменить решение об отмене отсрочки, признать противоправными действия по его призыву во время мобилизации, отменить приказ о призыве и обязать воинскую часть исключить его из списков личного состава.

Какие меры обеспечения иска просил применить истец

Одновременно с иском представитель заявителя обратился с заявлением об обеспечении иска. Он просил суд до разрешения дела по существу приостановить действие приказа о призыве, запретить воинской части привлекать истца к исполнению обязанностей военной службы и запретить его перевод в другие воинские части.

Обосновывая заявление, истец указывал, что решение об отмене отсрочки было принято с нарушением процедуры, а повестка, на основании которой его якобы объявили в розыск, не содержала даты составления и не была ему вручена. Кроме того, он обращал внимание, что его объявили в розыск в 13:34, хотя время прибытия по повестке было определено на 14:00 того же дня, то есть срок для выполнения требования еще не наступил. Также истец утверждал, что добровольно прибыл в ТЦК.

По мнению заявителя, без принятия мер обеспечения иска его могут привлечь к выполнению боевых задач или перевести в другую воинскую часть, что в случае удовлетворения иска может существенно затруднить исполнение будущего судебного решения.

Позиция апелляционного суда

Коллегия судей согласилась с выводом суда первой инстанции об отсутствии оснований для обеспечения иска.

Суд напомнил, что в соответствии со статьями 150–151 Кодекса административного судопроизводства Украины обеспечение иска допускается, если непринятие таких мер может существенно затруднить или сделать невозможным исполнение будущего решения суда либо эффективную защиту прав истца, либо если имеются очевидные признаки противоправности обжалуемого решения. При этом именно заявитель должен обосновать необходимость обеспечения иска и предоставить доказательства в подтверждение соответствующих обстоятельств.

Апелляционный суд подчеркнул, что при рассмотрении заявления об обеспечении иска суд не оценивает обоснованность исковых требований и не решает вопрос о правомерности либо неправомерности действий ответчиков. Эти обстоятельства могут быть установлены только при рассмотрении дела по существу после исследования всех доказательств.

Коллегия также отметила, что само по себе несогласие лица с решением субъекта властных полномочий и обращение в суд с иском не являются достаточным основанием для применения мер обеспечения иска.

Почему суд отказал

Суд обратил внимание, что доводы истца о возможном направлении его в район боевых действий либо переводе в другую воинскую часть основаны лишь на предположениях и не подтверждены никакими доказательствами.

По мнению коллегии судей, сама по себе возможность наступления негативных последствий в будущем не свидетельствует о необходимости обеспечения иска. Судебная защита на данной стадии предоставляется лишь при наличии реального риска существенного затруднения либо невозможности исполнения будущего решения суда, а не из-за вероятности нарушения прав в будущем.

Кроме того, по делу № 500/1498/26 суд подчеркнул, что меры обеспечения иска не могут по своему содержанию быть тождественными удовлетворению исковых требований до разрешения спора по существу.

В итоге Восьмой апелляционный административный суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения, а определение Тернопольского окружного административного суда — без изменений. Постановление суда апелляционной инстанции вступило в законную силу со дня его составления и не подлежит обжалованию.