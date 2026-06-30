Мужчина заявил, что его отсрочку отменили незаконно, а в розыск объявили за 26 минут до времени явки по повестке: что решил суд
10:01, 30 июня 2026
Апелляционный суд оставил в силе отказ в обеспечении иска, указав, что приведенные истцом риски не подтверждены доказательствами.
Иллюстративное фото из открытых источников
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