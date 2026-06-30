«С Бандерой Украина не вступит в Евросоюз»: в Польше поставили условие для евроинтеграции

В Польше заявили, что не поддержат вступление Украины в ЕС без пересмотра политики в отношении ОУН и УПА.

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Вице-премьер-министр и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава не согласится на вступление Украины в Европейский Союз, если Киев не откажется от чествования деятелей ОУН и УПА, в частности Степана Бандеры. Об этом он сказал в эфире программы Gość Wydarzeń на телеканале Polsat News.

По словам польского министра, Украина столкнется с серьезными трудностями на пути к членству в ЕС, если и дальше будет использовать ОУН и УПА как национальные символы. Он подчеркнул, что Польша будет занимать принципиальную позицию и настаивать на отказе Украины от чествования лидеров украинского националистического движения.

Косиняк-Камыш отметил, что все государства-кандидаты должны соответствовать жестким критериям вступления в Европейский Союз, в частности в вопросах исторической памяти. По его мнению, европейское сотрудничество не может строиться на уважении к личностям или движениям, которые для соседних государств — членов ЕС являются источником боли, неприятия или исторических противоречий.

«Нельзя в ЕС ставить на пьедестал тех, кто разрушает европейское сотрудничество. С Бандерой Украина не вступит в Европейский Союз», — заявил он.

Также польский министр обороны подчеркнул, что решение относительно расширения Европейского Союза Польша будет принимать самостоятельно, и ни одно государство не может диктовать Варшаве, как голосовать по этому вопросу.

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