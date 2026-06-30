  1. В мире

«С Бандерой Украина не вступит в Евросоюз»: в Польше поставили условие для евроинтеграции

08:12, 30 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Польше заявили, что не поддержат вступление Украины в ЕС без пересмотра политики в отношении ОУН и УПА.
«С Бандерой Украина не вступит в Евросоюз»: в Польше поставили условие для евроинтеграции
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Вице-премьер-министр и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава не согласится на вступление Украины в Европейский Союз, если Киев не откажется от чествования деятелей ОУН и УПА, в частности Степана Бандеры. Об этом он сказал в эфире программы Gość Wydarzeń на телеканале Polsat News.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По словам польского министра, Украина столкнется с серьезными трудностями на пути к членству в ЕС, если и дальше будет использовать ОУН и УПА как национальные символы. Он подчеркнул, что Польша будет занимать принципиальную позицию и настаивать на отказе Украины от чествования лидеров украинского националистического движения.

Косиняк-Камыш отметил, что все государства-кандидаты должны соответствовать жестким критериям вступления в Европейский Союз, в частности в вопросах исторической памяти. По его мнению, европейское сотрудничество не может строиться на уважении к личностям или движениям, которые для соседних государств — членов ЕС являются источником боли, неприятия или исторических противоречий.

«Нельзя в ЕС ставить на пьедестал тех, кто разрушает европейское сотрудничество. С Бандерой Украина не вступит в Европейский Союз», — заявил он.

Также польский министр обороны подчеркнул, что решение относительно расширения Европейского Союза Польша будет принимать самостоятельно, и ни одно государство не может диктовать Варшаве, как голосовать по этому вопросу.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Польша ЕС Украина

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Верховный Суд отменил решения, которыми семье военного была присуждена выплата в размере 15 млн гривен

Верховный Суд указал, что смерть от заболевания не охватывается понятием «гибель» для целей повышенной выплаты.

Продажа корпоративных прав по номиналу: как избежать 23% налогов

Государственная налоговая служба разъяснила, как правильно рассчитать инвестиционную прибыль с учетом курсовых разниц и считается ли транзакция между зарубежными банками объектом налогообложения.

Большая Палата подтвердила стандарты справедливого суда: денежной компенсации от ЕСПЧ недостаточно для полной справедливой сатисфакции

Справедливый суд — это не только формальное присутствие в зале заседаний, а реальная возможность сторон влиять на формирование доказательственной базы.

Приостановление сроков давности во время мобилизации: как изменятся сроки давности для коррупционных дел НАБУ и САП

Станет ли военная служба основанием для приостановления сроков давности: анализ законопроекта № 15354.

ТЦК переходят на электронные данные: что предусматривают -новые правила военного учета для работодателей

Вступившие в силу с 27 июня новые правила военного учета изменяют порядок трудоустройства, сверки данных и обмена информацией между предприятиями и ТЦК.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]