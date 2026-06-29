Зеленский заявил, что Россия установила очередной срок захвата Донецкой области — до 31 декабря

Президент Владимир Зеленский сообщил, что РФ в очередной раз перенесла срок захвата Донбасса - на этот раз до 31 декабря, отметив, что российское руководство продолжает отказываться от предложений по прекращению войны.

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Президент Владимир Зеленский заявил, что с начала полномасштабного вторжения российское руководство уже 15 раз меняло установленные для своей армии сроки полного захвата Донецкой области, однако ни один из них так и не был выполнен. Об этом глава государства сказал в вечернем обращении.

По словам Зеленского, он ежедневно заслушивает доклады о ситуации на фронте и благодарен украинским военным, которые удерживают позиции, особенно в Донецкой области, где продолжается наибольшее количество российских штурмов.

Президент подчеркнул, что с начала полномасштабной войны политическое руководство РФ неоднократно определяло дедлайны для захвата Донбасса. Так, в 2022 году российские власти планировали оккупировать регион до 31 марта, 9 мая, 1 июня, 15 сентября и 31 декабря. В 2023 году были установлены еще два срока — до 1 марта и до 31 декабря. В 2024 году Россия также дважды переносила свои планы.

По словам главы государства, в 2025 году, когда российская сторона пыталась убедить президента США Дональда Трампа в якобы неизбежном падении Украины, Кремль определил еще три крайние даты захвата Донецкой области — до 1 сентября, 1 декабря и 25 декабря.

«И уже в этом году россияне снова переносили дату захвата Донецкой области. Сначала у них было до 31 марта этого года, затем уже до 1 сентября, и теперь стоит крайний срок — до 31 декабря», — отметил Зеленский.

Президент добавил, что если Россия не прекратит войну, то будет вынуждена вновь переносить собственные дедлайны. Он также заявил, что Украина уже предложила все необходимые шаги для завершения войны, однако Россия каждый раз отказывается от таких предложений.

«Накануне вновь прозвучало четкое желание России воевать. Следовательно, нужно как можно больше препятствий для желания воевать дальше», — подытожил глава государства.

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