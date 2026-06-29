  1. В Україні

Зеленський заявив, що Росія встановила черговий термін захоплення Донецької області — до 31 грудня

21:33, 29 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Президент Володимир Зеленський повідомив, що РФ вкотре перенесла термін захоплення Донбасу— цього разу до 31 грудня, зазначивши, що російське керівництво продовжує відмовлятися від пропозицій щодо припинення війни.
Зеленський заявив, що Росія встановила черговий термін захоплення Донецької області — до 31 грудня
фото: ОП
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Володимир Зеленський заявив, що від початку повномасштабного вторгнення російське керівництво вже 15 разів змінювало встановлені для своєї армії терміни повного захоплення Донецької області, однак жоден із них так і не був виконаний. Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За словами Зеленського, він щодня заслуховує доповіді щодо ситуації на фронті та вдячний українським військовим, які утримують позиції, особливо на Донеччині, де триває найбільша кількість російських штурмів.

Президент наголосив, що від початку повномасштабної війни політичне керівництво РФ неодноразово визначало дедлайни для захоплення Донбасу. Так, у 2022 році російська влада планувала окупувати регіон до 31 березня, 9 травня, 1 червня, 15 вересня та 31 грудня. У 2023 році було встановлено ще два терміни — до 1 березня та до 31 грудня. У 2024 році Росія також двічі переносила свої плани.

За словами глави держави, у 2025 році, коли російська сторона намагалася переконати президента США Дональда Трампа в нібито неминучому падінні України, Кремль визначив ще три крайні дати захоплення Донеччини — до 1 вересня, 1 грудня та 25 грудня.

«І вже в цьому році росіяни знов переносили дату захоплення Донецької області. Спочатку у них було до 31 березня цього року, потім уже до 1 вересня і тепер стоїть крайній термін до 31 грудня», — зазначив Зеленський.

Президент додав, що якщо Росія не припинить війну, то буде змушена вкотре переносити власні дедлайни. Він також заявив, що Україна вже запропонувала всі необхідні кроки для завершення війни, однак Росія щоразу відмовляється від таких пропозицій.

«Напередодні прозвучало знов чітке бажання Росії воювати. Отже, треба якнайбільше перешкод для бажання воювати далі», — підсумував глава держави.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

рф Україна війна Володимир Зеленський

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Продаж корпоративних прав за номіналом: як уникнути 23% податків

Державна податкова служба роз’яснила, як правильно розрахувати інвестиційний прибуток з урахуванням курсових різниць та чи вважається транзакція між закордонними банками об’єктом оподаткування.

Велика Палата підтвердила стандарти справедливого суду: грошової компенсації від ЄСПЛ недостатньо для повної справедливої сатисфакції

Справедливий суд— це не лише формальна присутність у залі засідань, а реальна можливість сторін впливати на формування доказової бази.

Зупинення строків давності під час мобілізації: як зміняться строки давності для корупційних справ НАБУ і САП

Чи стане військова служба підставою для зупинення строків давності: аналіз законопроєкту № 15354.

ТЦК переходять на електронні дані: що передбачають нові правила військового обліку для роботодавців

Нові правила військового обліку, що набрали чинності з 27 червня, змінюють порядок працевлаштування, звірки даних і обміну інформацією між підприємствами та ТЦК.

Військовим дозволили переводитися між частинами через онлайн-рапорт: уряд запустив експеримент

Кабінет Міністрів запровадив тримісячний експеримент із цифрового переміщення військовослужбовців ЗСУ між частинами в межах одного корпусу через електронні рапорти.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]