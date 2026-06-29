Зеленський заявив, що Росія встановила черговий термін захоплення Донецької області — до 31 грудня

Президент Володимир Зеленський повідомив, що РФ вкотре перенесла термін захоплення Донбасу— цього разу до 31 грудня, зазначивши, що російське керівництво продовжує відмовлятися від пропозицій щодо припинення війни.

фото: ОП

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Президент Володимир Зеленський заявив, що від початку повномасштабного вторгнення російське керівництво вже 15 разів змінювало встановлені для своєї армії терміни повного захоплення Донецької області, однак жоден із них так і не був виконаний. Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні.

За словами Зеленського, він щодня заслуховує доповіді щодо ситуації на фронті та вдячний українським військовим, які утримують позиції, особливо на Донеччині, де триває найбільша кількість російських штурмів.

Президент наголосив, що від початку повномасштабної війни політичне керівництво РФ неодноразово визначало дедлайни для захоплення Донбасу. Так, у 2022 році російська влада планувала окупувати регіон до 31 березня, 9 травня, 1 червня, 15 вересня та 31 грудня. У 2023 році було встановлено ще два терміни — до 1 березня та до 31 грудня. У 2024 році Росія також двічі переносила свої плани.

За словами глави держави, у 2025 році, коли російська сторона намагалася переконати президента США Дональда Трампа в нібито неминучому падінні України, Кремль визначив ще три крайні дати захоплення Донеччини — до 1 вересня, 1 грудня та 25 грудня.

«І вже в цьому році росіяни знов переносили дату захоплення Донецької області. Спочатку у них було до 31 березня цього року, потім уже до 1 вересня і тепер стоїть крайній термін до 31 грудня», — зазначив Зеленський.

Президент додав, що якщо Росія не припинить війну, то буде змушена вкотре переносити власні дедлайни. Він також заявив, що Україна вже запропонувала всі необхідні кроки для завершення війни, однак Росія щоразу відмовляється від таких пропозицій.

«Напередодні прозвучало знов чітке бажання Росії воювати. Отже, треба якнайбільше перешкод для бажання воювати далі», — підсумував глава держави.

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