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Батько-одинак втратить відстрочку після 18-річчя дитини: навчання в коледжі не допоможе

16:08, 20 липня 2026 31
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Чи впливає навчання повнолітньої дитини на право батька-одинака на відстрочку та коли можливий виняток.
Батько-одинак втратить відстрочку після 18-річчя дитини: навчання в коледжі не допоможе
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Багато батьків-одинаків, які користуються правом на відстрочку від мобілізації, хвилюються, що буде після досягнення дитиною повноліття. Особливо це питання актуальне для тих, чиї діти після школи продовжують навчання у коледжах чи закладах вищої освіти. Однак чинне законодавство чітко визначає, коли таке право припиняється, і сам факт навчання повнолітньої дитини не дозволяє зберегти відстрочку.

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Чи має право на відстрочку батько, який самостійно виховує дитину

В Україні триває загальна мобілізація військовозобов’язаних громадян. Закон передбачає низку підстав, за яких окремі категорії осіб можуть отримати відстрочку від призову.

Однією з таких підстав є самостійне виховання неповнолітньої дитини. Саме тому батьки-одинаки, які без другого з батьків виховують дитину віком до 18 років, мають право оформити відстрочку від мобілізації.

Що буде з відстрочкою після досягнення дитиною 18 років

Наприклад, батько самостійно виховує доньку, яка після закінчення школи вступила до коледжу. Після її 18-річчя закономірно виникає питання, чи залишиться чинною відстрочка від мобілізації, адже дитина продовжує навчання.

Відповідь є однозначною: після досягнення дитиною 18 років право на таку відстрочку припиняється.

Як тільки дитині виповнюється 18 років, вона юридично набуває статусу повнолітньої особи. Із цього моменту законна підстава для надання відстрочки батькові, який самостійно виховував неповнолітню дитину, перестає діяти.

Відповідно, територіальний центр комплектування та соціальної підтримки скасує відстрочку, оформлену саме на цій підставі.

Чи впливає навчання в коледжі або університеті на відстрочку

Продовження навчання повнолітньої дитини у коледжі, університеті чи іншому закладі освіти не дає права продовжити дію відстрочки.

Чинне законодавство пов’язує таку гарантію виключно із самостійним вихованням неповнолітньої дитини. Після досягнення нею 18-річного віку ця підстава припиняється незалежно від того, чи навчається дитина далі.

Коли відстрочка може зберегтися після 18-річчя дитини

Із цього правила існує виняток.

Право на відстрочку може залишатися чинним, якщо повнолітня дитина є особою з інвалідністю I або II групи та потребує постійного утримання з боку батька.

В інших випадках досягнення дитиною 18-річного віку є підставою для припинення відстрочки, навіть якщо вона продовжує навчання у коледжі чи закладі вищої освіти.

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