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Отец-одиночка потеряет отсрочку после 18-летия ребенка: обучение в колледже не поможет

16:08, 20 июля 2026 33
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Влияет ли обучение совершеннолетнего ребенка на право отца-одиночки на отсрочку и когда возможно исключение
Отец-одиночка потеряет отсрочку после 18-летия ребенка: обучение в колледже не поможет
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Многие отцы-одиночки, которые пользуются правом на отсрочку от мобилизации, волнуются, что будет после достижения ребенком совершеннолетия. Особенно этот вопрос актуален для тех, чьи дети после школы продолжают обучение в колледжах или учреждениях высшего образования. Однако действующее законодательство четко определяет, когда такое право прекращается, и сам факт обучения совершеннолетнего ребенка не позволяет сохранить отсрочку.

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Имеет ли право на отсрочку отец, который самостоятельно воспитывает ребенка

В Украине продолжается всеобщая мобилизация военнообязанных граждан. Закон предусматривает ряд оснований, при наличии которых отдельные категории лиц могут получить отсрочку от призыва.

Одним из таких оснований является самостоятельное воспитание несовершеннолетнего ребенка. Именно поэтому отцы-одиночки, которые без второго из родителей воспитывают ребенка в возрасте до 18 лет, имеют право оформить отсрочку от мобилизации.

Что будет с отсрочкой после достижения ребенком 18 лет

Например, отец самостоятельно воспитывает дочь, которая после окончания школы поступила в колледж. После достижения ею 18-летнего возраста закономерно возникает вопрос, останется ли действительной отсрочка от мобилизации, ведь ребенок продолжает обучение.

Ответ однозначный: после достижения ребенком 18 лет право на такую отсрочку прекращается.

Как только ребенку исполняется 18 лет, он юридически приобретает статус совершеннолетнего лица. С этого момента законное основание для предоставления отсрочки отцу, который самостоятельно воспитывал несовершеннолетнего ребенка, перестает действовать.

Соответственно, территориальный центр комплектования и социальной поддержки отменит отсрочку, оформленную именно на этом основании.

Влияет ли обучение в колледже или университете на отсрочку

Продолжение обучения совершеннолетнего ребенка в колледже, университете или другом учебном заведении не дает права продлить действие отсрочки.

Действующее законодательство связывает такую гарантию исключительно с самостоятельным воспитанием несовершеннолетнего ребенка. После достижения им 18-летнего возраста это основание прекращается независимо от того, продолжает ли ребенок обучение.

Когда отсрочка может сохраниться после 18-летия ребенка

Из этого правила существует исключение.

Право на отсрочку может сохраняться, если совершеннолетний ребенок является лицом с инвалидностью I или II группы и нуждается в постоянном содержании со стороны отца.

В остальных случаях достижение ребенком 18-летнего возраста является основанием для прекращения отсрочки, даже если он продолжает обучение в колледже или учреждении высшего образования.

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