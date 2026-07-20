Сергій Корецький обговорив із фон дер Ляєн відкриття переговорних кластерів та зміцнення ППО

Під час першої телефонної розмови прем’єр Сергій Корецький та Урсула фон дер Ляєн обговорили відкриття переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС, посилення ППО та фінансову підтримку.

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Прем’єр-міністр Сергій Корецький провів першу на новій посаді телефонну розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, під час якої сторони обговорили євроінтеграцію України, фінансову підтримку, енергетичну безпеку та посилення санкційного тиску на Росію.

За словами глави уряду, Україна розраховує на якнайшвидше відкриття всіх переговорних кластерів у процесі вступу до Європейського Союзу. Він також наголосив, що уряд продовжить реалізацію необхідних реформ і виконання всіх зобов’язань у межах євроінтеграційного процесу, а також висловив сподівання на збереження єдності ЄС у підтримці України та подальше просування переговорів про вступ.

Окремою темою стала підготовка до наступного опалювального сезону. Сторони обговорили залучення додаткового фінансування для формування необхідних запасів природного газу та відновлення енергетичної інфраструктури, яка зазнає постійних російських ударів.

Корецький зазначив, що Європейський Союз залишається найбільшим фінансовим партнером України. За програмою Ukraine Support Loan держава вже отримала 8,1 млрд євро. Україна також очікує своєчасного надходження цього року чергових траншів макрофінансової допомоги та фінансування в межах програми Ukraine Facility, необхідних для забезпечення фінансової стійкості країни.

Під час розмови також обговорили посилення санкційного тиску на Росію та зміцнення української протиповітряної оборони. Прем’єр звернувся до Європейської комісії з проханням сприяти якнайшвидшому забезпеченню України додатковими перехоплювачами для протидії російським балістичним ракетам.

Крім того, сторони погодилися активізувати співпрацю в межах спільного антибалістичного проєкту.

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