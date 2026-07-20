З 22 липня подорожчає проїзд в Київській кільцевій електричці

Вартість проїзду в Kyiv City Express зміниться вже з 22 липня.

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Укрзалізниця повідомила, що вартість разового проїзду в Kyiv City Express буде приведено у відповідність до тарифів на проїзд у громадському транспорті Києва.

«Водночас для пасажирів, які регулярно користуються міською електричкою, буде запроваджено проїзні абонементи, що дозволять суттєво економити на щоденних поїздках. Наразі команда працює над реалізацією цього рішення», — йдеться у заяві.

В УЗ підкреслили, що утримувати й ремонтувати поїзди, забезпечувати їхню роботу та оплачувати електроенергію стає дедалі дорожче.

«Доходів від продажу квитків уже недостатньо, щоб покривати ці витрати.

Додатково ситуацію ускладнює те, що місто з 2021 року не компенсує Укрзалізниці витрати на перевезення пільгових категорій пасажирів. Лише від початку 2026 року ця заборгованість уже перевищила 10 млн грн.

Саме тому ми змушені переглянути вартість проїзду та привести її до рівня вартості проїзду в громадському транспорті Києва. При цьому, на відміну від громадського транспорту, де тарифи зросли майже в чотири рази, вартість проїзду Київською кільцевою електричкою підвищується лише вдвічі», — додали у компанії.

З 22 липня вартість квитка становитиме:

30 грн — у застосунках Укрзалізниці та «Київ Цифровий»;

34,20 грн — при оплаті через валідатори або термінали самообслуговування Київ Цифровий;

36,70 грн — у терміналах самообслуговування Укрзалізниці;

37 грн — у касах або безпосередньо у роз’їзного касира у вагоні.

«Усі чинні пільги зберігаються. Студенти й надалі зможуть купувати квитки зі знижкою в застосунку Укрзалізниці, а ветерани та пенсіонери — оформлювати безкоштовні проїзні документи в касах», — заявили в УЗ.

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