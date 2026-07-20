С 22 июля подорожает проезд в Киевской кольцевой электричке

Стоимость проезда в Kyiv City Express изменится уже с 22 июля.

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«Укрзализныця» сообщила, что стоимость разового проезда в Kyiv City Express будет приведена в соответствие с тарифами на проезд в общественном транспорте Киева.

«В то же время для пассажиров, которые регулярно пользуются городской электричкой, будут введены проездные абонементы, которые позволят существенно экономить на ежедневных поездках. Сейчас команда работает над реализацией этого решения», — говорится в заявлении.

В УЗ подчеркнули, что содержать и ремонтировать поезда, обеспечивать их работу и оплачивать электроэнергию становится все дороже.

«Доходов от продажи билетов уже недостаточно, чтобы покрывать эти расходы.

Дополнительно ситуацию усложняет то, что город с 2021 года не компенсирует Укрзализныце расходы на перевозку льготных категорий пассажиров. Только с начала 2026 года эта задолженность уже превысила 10 млн грн.

Именно поэтому мы вынуждены пересмотреть стоимость проезда и привести ее к уровню стоимости проезда в общественном транспорте Киева. При этом, в отличие от общественного транспорта, где тарифы выросли почти в четыре раза, стоимость проезда Киевской кольцевой электричкой повышается только в два раза», — добавили в компании.

С 22 июля стоимость билета составит:

30 грн — в приложениях Укрзализныци и «Киев Цифровой»;

34,20 грн — при оплате через валидаторы или терминалы самообслуживания Киев Цифровой;

36,70 грн — в терминалах самообслуживания Укрзализныци;

37 грн — в кассах или непосредственно у разъездного кассира в вагоне.

«Все действующие льготы сохраняются. Студенты и в дальнейшем смогут покупать билеты со скидкой в приложении Укрзализныци, а ветераны и пенсионеры — оформлять бесплатные проездные документы в кассах», — заявили в УЗ.

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