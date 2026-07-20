Сергей Корецкий обсудил с фон дер Ляйен открытие переговорных кластеров и укрепление ПВО

Во время первого телефонного разговора премьер Сергей Корецкий и Урсула фон дер Ляен обсудили открытие переговорных кластеров по вступлению Украины в ЕС, усилению ПВО и финансовой поддержки.

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Премьер-министр Сергей Корецкий провел первый на новой должности телефонный разговор с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, в ходе которого стороны обсудили евроинтеграцию Украины, финансовую поддержку, энергетическую безопасность и усиление санкционного давления на Россию.

По словам главы правительства, Украина рассчитывает на скорейшее открытие всех переговорных кластеров в процессе вступления в Европейский Союз. Он также подчеркнул, что правительство продолжит реализацию необходимых реформ и выполнение всех обязательств в рамках евроинтеграционного процесса, а также выразил надежду на сохранение единства ЕС в поддержке Украины и дальнейшее продвижение переговоров о вступлении.

Отдельной темой стала подготовка к следующему отопительному сезону. Стороны обсудили привлечение дополнительного финансирования для формирования необходимых запасов природного газа и восстановления энергетической инфраструктуры, которая подвергается постоянным российским ударам.

Корецкий отметил, что Европейский Союз остается крупнейшим финансовым партнером Украины. В рамках программы Ukraine Support Loan государство уже получило 8,1 млрд евро. Украина также ожидает своевременного поступления в этом году очередных траншей макрофинансовой помощи и финансирования в рамках программы Ukraine Facility, необходимых для обеспечения финансовой устойчивости страны.

В ходе разговора также обсудили усиление санкционного давления на Россию и укрепление украинской противовоздушной обороны. Премьер обратился к Европейской комиссии с просьбой содействовать скорейшему обеспечению Украины дополнительными перехватчиками для противодействия российским баллистическим ракетам.

Кроме того, стороны договорились активизировать сотрудничество в рамках совместного антибаллистического проекта.

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