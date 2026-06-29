Небо над Києвом перетворилося на гігантську хмарну хвилю, фото та відео

Потужна негода, яка ввечері накрила Київ, принесла не лише сильний дощ і грозу, а й незвичайне небо.

фото: КС: новини Київ

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві ввечері 29 червня продовжується негода. У столиці йде сильний дощ, місцями гримить гроза та спостерігаються блискавки.

Водночас увагу киян привернуло незвичайне небо над містом. У місцевих Telegram-каналах ктивно публікують фото й відео масивних хмар химерної форми, які накрили столицю під час грозового фронту.

На оприлюднених кадрах видно величезні закручені хмарні утворення, що створюють враження гігантської хвилі або вирви над містом. Незвичайний вигляд неба викликав жваве обговорення серед користувачів мережі.

Нагадаємо, сильна злива зі шквальним вітром накрила Київ і Київську область.

фото та відео зі столичних Телеграм-каналів

Нагадаємо, через сильну спеку Укренерго запроваджує графіки відключень світла 30 червня.

Потужна негода у Львові повалила десятки дерев, пошкодила будівлі та автомобілі, госпіталізувала 6-річну дівчинку після удару блискавки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.