Негода накрила Київ і область: вулиці затоплені, вітер зносить дерева та стовпи, відео
20:55, 29 червня 2026
Сильна злива зі шквальним вітром накрила Київ і Київську область, спричинивши підтоплення вулиць, падіння дерев і транспортні ускладнення.
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Київ накрила сильна злива зі шквальним вітром, яка спричинила масштабні підтоплення та повалила дерева. Через негоду на вулицях і дорогах утворилися значні підтоплення, а потужні пориви вітру валять дерева та стовпи. У деяких районах рух транспорту ускладнений. Негода також охопила Київську область, де фіксують аналогічні наслідки стихії.