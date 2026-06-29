Негода накрила Київ і область: вулиці затоплені, вітер зносить дерева та стовпи, відео

Київ накрила сильна злива зі шквальним вітром, яка спричинила масштабні підтоплення та повалила дерева. Через негоду на вулицях і дорогах утворилися значні підтоплення, а потужні пориви вітру валять дерева та стовпи. У деяких районах рух транспорту ускладнений. Негода також охопила Київську область, де фіксують аналогічні наслідки стихії.

Чимало мешканців Києва ховаються від зливи та шквального вітру на станціях метро.

Нагадаємо, через сильну спеку Укренерго запроваджує графіки відключень світла 30 червня.

Потужна негода у Львові повалила десятки дерев, пошкодила будівлі та автомобілі, госпіталізувала 6-річну дівчинку після удару блискавки.

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