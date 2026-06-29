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Негода накрила Київ і область: вулиці затоплені, вітер зносить дерева та стовпи, відео

20:55, 29 червня 2026
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Сильна злива зі шквальним вітром накрила Київ і Київську область, спричинивши підтоплення вулиць, падіння дерев і транспортні ускладнення.
Негода накрила Київ і область: вулиці затоплені, вітер зносить дерева та стовпи, відео
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Київ накрила сильна злива зі шквальним вітром, яка спричинила масштабні підтоплення та повалила дерева. Через негоду на вулицях і дорогах утворилися значні підтоплення, а потужні пориви вітру валять дерева та стовпи. У деяких районах рух транспорту ускладнений. Негода також охопила Київську область, де фіксують аналогічні наслідки стихії.

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Чимало мешканців Києва ховаються від зливи та шквального вітру на станціях метро. 

Нагадаємо, через сильну спеку Укренерго запроваджує графіки відключень світла 30 червня.

Потужна негода у Львові повалила десятки дерев, пошкодила будівлі та автомобілі, госпіталізувала 6-річну дівчинку після удару блискавки.

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