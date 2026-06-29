Непогода накрыла Киев и область: улицы затоплены, ветер сносит деревья и столбы, видео

Сильный ливень со шквальным ветром накрыл Киев и Киевскую область, вызвав подтопление улиц, падение деревьев и транспортные осложнения.

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Киев накрыл сильный ливень со шквальным ветром, который вызвал масштабные подтопления и свалил деревья. Из-за непогоды на улицах и дорогах образовались значительные подтопления, а мощные порывы ветра валят деревья и столбы. В некоторых районах движение транспорта затруднено. Ненастье также охватило Киевскую область, где фиксируют аналогичные последствия стихии.

Многие жители Киева прячутся от ливня и шквального ветра на станциях метро.

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