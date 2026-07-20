Квартира во время брака не всегда делится пополам: ВС объяснил, когда она принадлежит одному из супругов

Делится ли квартира, купленная во время брака, если ее приобрели за личные средства одного из супругов — позиция Верховного Суда.

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Многие считают, что все имущество, приобретенное во время брака, автоматически принадлежит обоим супругам поровну. Однако Верховный Суд отметил: из этого правила есть исключение. Если квартира куплена за личные средства одного из супругов, она может остаться его личной собственностью.

Как указал ВС, имущество, приобретенное одним из супругов во время брака, но за средства, которые принадлежали ему лично, является его личной частной собственностью. Презумпция общности права собственности супругов может быть опровергнута, если будет доказано, что источником приобретения имущества были личные средства одного из супругов, а не общие средства или совместный труд. Наличие нотариального согласия другого из супругов на покупку имущества само по себе не меняет правовой режим имущества с личного на общий, если подтвержден факт использования именно личных средств.

Детали дела

Истец обратилась в суд с иском о разделе имущества супругов, уточнив который, просила признать спорную квартиру объектом общей совместной собственности и выделить ей в собственность 1/2 долю этой квартиры, ссылаясь на то, что квартира была приобретена в 2005 году, когда стороны находились в браке.

Ответчик возражал против иска, утверждал, что квартира является его личной собственностью.

Суды установили, что в 2004 году ответчик получил в дар 40/100 долей домовладения. 23 декабря 2005 года он одновременно продал эти 40/100 частей за 76 589,00 грн и купил спорную квартиру за такую же сумму — 76 589 грн. В тот же день между ответчиком и продавцом квартиры было заключено соглашение о зачете встречных требований, согласно которому оплата за квартиру была осуществлена путем зачета средств, полученных ответчиком от продажи его личной доли домовладения.

Истец утверждала, что поскольку она предоставляла нотариальное согласие на приобретение квартиры, имущество должно считаться общим.

Решение суда первой инстанции и апелляционного суда

Суд первой инстанции, с которым согласился апелляционный суд, отказал в удовлетворении иска, мотивируя свое решение тем, что спорная квартира не относится к общей совместной собственности супругов, поскольку, хотя и была приобретена ответчиком в период брака с истцом, но за личные средства ответчика, полученные им от продажи принадлежащих ему на основании договора дарения долей домовладения.

Позиция Верховного Суда

ВС согласился с выводами судов предыдущих инстанций, указав, что имущество, приобретенное в браке, считается общим (ст. 60 СК Украины), однако эта презумпция может быть опровергнута, если будет доказано, что источником приобретения были личные средства одного из супругов.

В этом деле ответчик доказал, что источником происхождения средств была продажа имущества, полученного им в дар.

Решающим для определения правового режима имущества является установление источника и времени его приобретения. Поскольку квартира была фактически получена путем обмена (зачета встречных требований) на личное имущество мужа, она является его личной частной собственностью согласно ст. 57 СК Украины.

Предоставление другим супругом согласия на приобретение имущества и отсутствие в самом договоре купли-продажи ссылки на использование личных средств не опровергают личный характер такого имущества, если факт использования собственных средств подтвержден другими надлежащими доказательствами.

Постановление Верховного Суда по делу № 199/9770/21 (производство № 61-9350св23).

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