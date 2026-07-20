Минэкономики представило законопроект о новых правилах оценки инвестиционных проектов: что изменится

Документ предусматривает создание единой системы критериев для устойчивых инвестиций, гармонизацию законодательства со стандартами ЕС и предотвращение «гринвошинга».

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Министерство экономики и окружающей среды Украины представило проект Закона Украины «О таксономии устойчивых видов экономической деятельности и устойчивых инвестициях», который должен заложить основу для развития системы устойчивого финансирования и приблизить украинское законодательство к стандартам Европейского Союза.

Презентация законопроекта состоялась 17 июля 2026 года при участии представителей бизнеса, профильных ассоциаций, экспертного сообщества и общественности.

Документ предусматривает внедрение единой системы классификации видов экономической деятельности в соответствии с критериями экологической устойчивости. Благодаря этому государство, финансовые учреждения, инвесторы и бизнес смогут применять единые подходы к оценке инвестиционных проектов. Кроме того, законопроект призван повысить прозрачность финансового рынка и минимизировать случаи так называемого «гринвошинга» — необоснованного представления деятельности как экологически устойчивой.

«Будущее восстановление Украины потребует значительных инвестиций в сферы энергетики, промышленности, транспорта и инфраструктуры. Уже сегодня мы должны сформировать систему оценки инвестиционных проектов, совместимую с европейскими подходами. Это создаст понятные правила для инвесторов и поможет привлекать финансирование на проекты устойчивого развития», — отметил заместитель Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Александр Краснолуцкий.

Законопроект подготовило Министерство экономики и окружающей среды Украины при поддержке Офиса зеленого перехода совместно с Министерством финансов, Национальным банком Украины, Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку, а также международными партнерами.

В министерстве подчеркивают, что принятие документа должно способствовать привлечению устойчивых инвестиций для послевоенного восстановления Украины и ускорить интеграцию страны во внутренний рынок Европейского Союза.

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