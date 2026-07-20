Евгений Хмара официально приступил к исполнению обязанностей министра обороны

Евгений Хмара с 20 июля приступил к исполнению обязанностей министра обороны

Фото: СБУ

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров Украины с 20 июля временно возложил исполнение обязанностей министра обороны Украины на Евгения Хмару, которого Президент Украины Владимир Зеленский 17 июля освободил от временного исполнения обязанностей главы Службы безопасности Украины и с должности начальника Центра специальных операций «А» СБУ.

Соответствующее распоряжение Кабинета министров №723 от 17 июля опубликовано на правительственном портале.

До этого распоряжением №722 Кабмин назначил Хмару заместителем министра обороны.

Напомним, 16 июля Верховная Рада проголосовала за новый состав правительства, но министры обороны и иностранных дел не были назначены. На эти должности президент не внес свои кандидатуры, но заявил, что обязанности министра обороны будет исполнять Хмара.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.