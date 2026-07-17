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Евгений Хмара официально покинул СБУ после перехода в Министерство обороны

18:30, 17 июля 2026 117
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Евгений Хмара прекратил исполнять обязанности главы СБУ и оставил должность начальника Центра специальных операций «А».
Евгений Хмара официально покинул СБУ после перехода в Министерство обороны
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Президент Владимир Зеленский подписал указы о кадровых изменениях в отношении Евгения Хмары, которого правительство накануне назначило временно исполняющим обязанности министра обороны.

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Согласно указу №619/2026, Глава государства освободил Евгения Хмару от временного исполнения обязанностей Председателя Службы безопасности Украины.

Другим указом — №620/2026 — Президент уволил Евгения Хмару с должности начальника Центра специальных операций «А» Службы безопасности Украины.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», ранее Кабинет Министров по согласованию с Президентом назначил Евгения Хмару временно исполняющим обязанности министра обороны Украины. По словам премьер-министра Сергея Корецкого, кадровые решения призваны обеспечить непрерывность работы в сфере обороны.

До назначения руководителем оборонного ведомства Евгений Хмара занимал должность начальника Центра специальных операций «А» СБУ и временно исполнял обязанности Председателя Службы безопасности Украины. В связи с переходом на новую должность Президент прекратил исполнение им этих полномочий отдельными указами.

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СБУ указ Владимир Зеленский Минобороны

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