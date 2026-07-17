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Выплаты для ВПЛ: влияет ли доход военного на назначение помощи семье

19:16, 17 июля 2026 38
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Если военнослужащий проходит службу, его не включают в состав семьи ВПЛ при определении права на продление выплаты пособия.
Выплаты для ВПЛ: влияет ли доход военного на назначение помощи семье
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При назначении или продлении помощи на проживание внутренне перемещённым лицам (ВПЛ) денежное обеспечение военнослужащего учитывается не во всех случаях.

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Согласно Порядку предоставления помощи на проживание внутренне перемещённым лицам, в состав семьи ВПЛ включаются, независимо от наличия сведений в Единой информационной базе данных о ВПЛ, в частности супруг, супруга и дети.

В то же время документ предусматривает исключения. В состав семьи уполномоченного лица не включаются граждане, призванные на военную службу во время мобилизации на особый период в соответствии с Законом Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», которые принимают или принимали непосредственное участие в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооружённой агрессии Российской Федерации. Исключение составляют такие лица и члены их семей, которые в соответствии с законодательством получают компенсацию за аренду жилья как внутренне перемещённые лица.

Таким образом, если военнослужащий проходит службу и принимает непосредственное участие в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны (и не находится на лечении или реабилитации), его не включают в состав семьи ВПЛ при определении права на продление выплаты помощи. В таком случае его денежное обеспечение не учитывается при расчёте среднемесячного совокупного дохода семьи.

В остальных случаях денежное обеспечение военнослужащего учитывается при расчёте среднемесячного дохода семьи в сумме, остающейся после удержания налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Порядок предоставления помощи определён постановлением Кабинета Министров Украины №332 от 20 марта 2022 года.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», семьи внутренне перемещённых лиц, которые получили статус ВПЛ ещё в 2014 году, но не перемещались повторно после начала полномасштабного вторжения, могут получить отказ в назначении помощи на детей.

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины №390 от 18 марта 2026 года, возобновление выплат на проживание для детей, которые ранее получали помощь или утратили право на неё, возможно только при одновременном выполнении установленных требований.

В частности, семья должна либо переместиться или повторно переместиться с 1 января 2022 года с территорий боевых действий либо временно оккупированных Россией территорий, либо иметь жильё, которое было уничтожено или повреждено до состояния, непригодного для проживания. Кроме того, среднемесячный доход на одного человека не должен превышать четыре прожиточных минимума для лиц, утративших трудоспособность, — 10 380 гривен в 2026 году.

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