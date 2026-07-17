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Мужчина перешел по ссылке о «помощи от ООН» и потерял почти 50 тысяч грн — почему суд отказал в компенсации

19:52, 17 июля 2026 284
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После того, как банк отказал в возвращении средств, мужчина подал иск в суд.
Мужчина перешел по ссылке о «помощи от ООН» и потерял почти 50 тысяч грн — почему суд отказал в компенсации
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Куликовский районный суд Черниговской области отказал жителю региона в возврате 49 699 гривен, которые были списаны с его банковских карт после перехода по ссылке о якобы оформлении помощи от ООН. Суд пришел к выводу, что банк не нарушил своих обязательств, а проведение спорных операций стало возможным из-за действий самого клиента.

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Обстоятельства дела

Как говорится в материалах дела № 737/810/25, 24 июня 2025 года с двух карточных счетов мужчины в течение нескольких минут было списано 49 699 гривен. На следующий день он обратился в банк с заявлением о спорных операциях и сообщил о случившемся в полицию.

После отказа банка вернуть деньги мужчина подал иск в суд. Помимо возмещения ущерба, он просил взыскать моральный вред, объясняя, что из-за пережитого стресса был вынужден принимать успокоительные препараты. Также истец отметил, что является лицом с инвалидностью II группы после перенесенного инфаркта и ухаживает за пожилой матерью.

Во время рассмотрения дела мужчина заявил, что не передавал посторонним лицам PIN-коды, пароли или реквизиты банковских карт. Вместе с тем он подтвердил, что перешел в Telegram по ссылке о якобы оформлении помощи от ООН, однако, увидев необходимость авторизации через приложение «Ощад 24/7», прекратил дальнейшие действия.

В банке сообщили, что все операции были выполнены через мобильное приложение «Ощад 24/7» с использованием необходимой аутентификации. По данным Ощадбанка, регистрация в приложении, вход в него и переводы подтверждались одноразовыми кодами, которые поступали на финансовый номер клиента. Кроме того, финансовый номер не менялся, SIM-карта не перевыпускалась, а клиент получал уведомления о входе в приложение и предупреждения не сообщать коды подтверждения.

Суд также обратил внимание на противоречия в объяснениях истца. Во время судебного разбирательства он признал, что переходил по ссылке о помощи от ООН, хотя ранее сообщал правоохранителям, что ни по каким ссылкам не переходил.

Что решил суд

По мнению суда, именно действия истца создали условия для проведения спорных операций, тогда как доказательств вины банка или ненадлежащей защиты счетов представлено не было.

В результате Куликовский районный суд Черниговской области полностью отказал в удовлетворении иска. Суд не обязал АО «Ощадбанк» вернуть 49 699 гривен и не удовлетворил требование о возмещении морального вреда, поскольку не установил вины банка.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Министерство юстиции предупреждает граждан о мошеннической схеме, связанной с якобы «официальным» оформлением или восстановлением документов через личные сообщения. По данным ведомства, злоумышленники отслеживают комментарии под публикациями сервисных центров МВД, просматривают подписчиков тематических страниц и ищут людей, которые интересуются получением или восстановлением документов.

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