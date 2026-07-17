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В Украине разрешили подтверждать личность в банках через другого человека

20:28, 17 июля 2026 121
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Теперь при подтверждении личности клиента оригинал документа может предъявить сопровождающее или доверенное лицо.
В Украине разрешили подтверждать личность в банках через другого человека
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В Украине вступили в силу новые правила идентификации и верификации клиентов банков. Национальный банк Украины расширил перечень способов подтверждения личности, чтобы сделать банковские услуги более доступными для людей, которые из-за состояния здоровья или других обстоятельств не могут самостоятельно пройти все процедуры.

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Как сообщает НБУ, новые правила действуют с 17 июля 2026 года. Они предусматривают дополнительные возможности во время идентификации физических лиц.

В частности, если клиент физически не может самостоятельно предъявить документы, оригинал документа может показать сопровождающее или доверенное лицо. Также это может сделать сотрудник банка, который проводит процедуру верификации.

Кроме того, НБУ разрешил подтверждать согласие клиента на проведение фотофиксации с помощью аудио- или видеозаписи в случаях, когда человек не может поставить собственноручную или электронную подпись.

Обновления также касаются банков финансовой инклюзии. Им разрешили привлекать коммерческих агентов для установления выгодополучателя по финансовой операции, а также для проведения идентификации и верификации клиентов в соответствии с требованиями законодательства.

В Национальном банке отметили, что обновленные правила учитывают потребности клиентов и будут способствовать развитию финансовой инклюзии в Украине.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Украине могут усилить защиту клиентов банков, которые стали жертвами мошеннических списаний средств с карт и счетов. В парламенте зарегистрировали законопроект, который предлагает прямо обязать банки немедленно возвращать деньги в случаях несанкционированных операций, если клиент оперативно сообщил о мошенничестве.

Документ также предусматривает, что именно банк должен доказывать вину клиента в утечке платежных данных, а не наоборот. Инициаторы законопроекта объясняют: из-за распространения банковского мошенничества и онлайн-краж средств необходимо четко закрепить права потребителей финансовых услуг на уровне закона. 

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НБУ Нацбанк банк

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