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В Україні дозволили підтверджувати особу в банках через іншу людину

20:28, 17 липня 2026 118
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Тепер під час підтвердження особи клієнта оригінал документа може пред’явити супроводжуюча чи довірена особа.
В Україні дозволили підтверджувати особу в банках через іншу людину
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В Україні набули чинності нові правила ідентифікації та верифікації клієнтів банків. Національний банк України розширив перелік способів підтвердження особи, щоб зробити банківські послуги доступнішими для людей, які через стан здоров’я або інші обставини не можуть самостійно пройти всі процедури.

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Як повідомляє НБУ, нові правила діють з 17 липня 2026 року. Вони передбачають додаткові можливості під час ідентифікації фізичних осіб.

Зокрема, якщо клієнт фізично не може самостійно пред’явити документи, оригінал документа може показати супроводжуюча або довірена особа. Також це може зробити працівник банку, який проводить процедуру верифікації.

Крім того, НБУ дозволив підтверджувати згоду клієнта на фотофіксацію за допомогою аудіо- або відеозапису у випадках, коли людина не може поставити власноручний чи електронний підпис.

Оновлення також стосуються банків фінансової інклюзії. Їм дозволили залучати комерційних агентів для встановлення вигодоодержувача за фінансовою операцією, а також для проведення ідентифікації та верифікації клієнтів відповідно до вимог законодавства.

У Національному банку зазначили, що оновлені правила враховують потреби клієнтів та сприятимуть розвитку фінансової інклюзії в Україні.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», в Україні можуть посилити захист клієнтів банків, які стали жертвами шахрайських списань коштів із карток та рахунків. У парламенті зареєстрували законопроєкт, який пропонує прямо зобов’язати банки негайно повертати гроші у випадках несанкціонованих операцій, якщо клієнт оперативно повідомив про шахрайство.

Документ також передбачає, що саме банк має доводити провину клієнта у витоку платіжних даних, а не навпаки. Ініціатори законопроєкту пояснюють: через поширення банківського шахрайства та онлайн-крадіжок коштів необхідно чітко закріпити права споживачів фінансових послуг на рівні закону.

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НБУ Нацбанк банк

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