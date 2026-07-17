Гарантований мінімум для військових: скільки отримуватимуть бійці в тилу, під час лікування та відпустки

Під час війни військовослужбовець навіть на небойовій посаді може бути залучений до виконання бойових (спеціальних) завдань.

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Міністерство оборони України роз'яснило порядок виплати додаткової винагороди у розмірі 10 тис. гривень, яка запроваджується в межах трансформації Сил оборони України. Виплати розпочнуться у липні 2026 року за червень.

У відомстві зазначили, що додаткова винагорода не прив'язана до посадового окладу чи надбавки за вислугу років. Її головна мета — забезпечити, щоб військовослужбовці під час виконання обов'язків військової служби отримували не менше 30 тис. гривень на місяць навіть поза районами ведення бойових дій.

Доплата у 10 тис. гривень передбачена для військових, які не беруть участі у бойових діях та не виконують завдання на пунктах управління. Вона виплачуватиметься пропорційно часу виконання обов'язків військової служби тим, хто не отримує інших додаткових винагород у розмірі 30 тис., 50 тис. або 100 тис. гривень.

Як пояснили у Міноборони, наприклад, автомеханік у тиловій майстерні з липня 2026 року отримуватиме не менше 30 тис. гривень: основне грошове забезпечення від 20 тис. гривень та додаткову винагороду у 10 тис. гривень за умови виконання обов'язків військової служби протягом усього місяця.

Водночас під час війни військовослужбовець навіть на небойовій посаді може бути залучений до виконання бойових або спеціальних завдань. У такому разі до основного грошового забезпечення виплачуватимуть інші додаткові винагороди — 30 тис., 50 тис. або 100 тис. гривень, а доплата у 10 тис. гривень не нараховуватиметься.

Виплати під час відпустки

Окремо Міноборони роз'яснило порядок виплат під час відпустки. Додаткова винагорода у 10 тис. гривень за цей період не нараховується. За військовослужбовцями на час відпустки зберігається лише основне грошове забезпечення.

Це правило діє під час основної щорічної відпустки тривалістю від 30 днів, відпустки за сімейними обставинами до 10 днів (без урахування часу на проїзд територією України), додаткової відпустки для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни тривалістю 14 днів, відпустки після звільнення з полону строком 90 днів, а також відпустки для лікування на термін, визначений військово-лікарською комісією.

Якщо військовослужбовець частину місяця перебував у відпустці, доплата у 10 тис. гривень виплачується лише за фактичні дні виконання обов'язків військової служби. За період відпустки нараховується лише основне грошове забезпечення.

Виплати під час лікування

Також Міноборони повідомило, що відповідно до наказу №232 від 29 червня 2026 року додаткова винагорода у 10 тис. гривень виплачується всім військовослужбовцям, які не мають права на іншу додаткову винагороду у більшому розмірі. Період лікування не входить до переліку випадків, коли така виплата не здійснюється.

Таким чином, під час лікування через хворобу або внаслідок поранення військовослужбовці отримують основне грошове забезпечення та додаткову винагороду у 10 тис. гривень, якщо поранення не пов'язане із захистом Батьківщини. Після чотирьох місяців безперервного лікування виплати продовжуються лише за рішенням військово-лікарської комісії, про що видається наказ командира військової частини.

Якщо військовий перебуває на лікуванні через поранення, пов'язане із захистом Батьківщини, що підтверджується довідкою форми 5, йому виплачується додаткова винагорода у розмірі 100 тис. гривень на місяць разом з основним грошовим забезпеченням.

Доплата у 100 тис. гривень нараховується під час стаціонарного лікування, зокрема за кордоном, а також після виписки з лікарні, якщо військовослужбовця направили у відпустку для лікування у зв'язку з тяжким пораненням. Така підстава має бути зазначена у висновку військово-лікарської комісії. Якщо поранення не є тяжким, виплата 100 тис. гривень за час такої відпустки не здійснюється.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», отримання додаткової бойової винагороди можливе лише за наявності передбачених законом підстав. Якщо виплати були нараховані або отримані без права на них, це може призвести не лише до обов'язку повернути кошти, а й до кримінальної відповідальності.