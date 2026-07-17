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Олексій Соболев переходить до Офісу Президента для посилення економічного напряму

21:02, 17 липня 2026 185
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Він відповідатиме за підтримку українського виробника, взаємодію держави з бізнесом та реалізацію домовленостей із міжнародними партнерами.
Олексій Соболев переходить до Офісу Президента для посилення економічного напряму
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Президент Володимир Зеленський повідомив, що колишній міністр економіки Олексій Соболев приєднається до економічного напрямку роботи в Офісі Президента.

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За словами Глави держави, разом із очільником ОП Кирилом Будановим вони визначили ключові завдання на новій посаді.

«Ключове – на всіх рівнях державної влади підтримувати українського виробника та повністю і максимально оперативно реалізовувати домовленості з партнерами», – зазначив Президент.

Володимир Зеленський також наголосив, що досвід Олексія Соболева дозволяє йому брати участь у формуванні економічної політики та ефективно взаємодіяти з урядом і народними депутатами.

Окремим напрямом його роботи, за словами Президента, стане забезпечення постійної комунікації між державними інституціями та бізнесом у межах форматів, які діють в Офісі Президента.

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президент офіс президента

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