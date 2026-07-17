Від експерименту до правила: Кабінет Міністрів запустив «єДозвіл» на постійній основі

Уряд офіційно закріпив статус «єДозвіл», перевівши її з експериментального проєкту у постійну експлуатацію: постанова запроваджує автоматичне надання ліцензій, інтеграцію з державними реєстрами та електронний механізм оскарження рішень посадовців.

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Кабінет Міністрів України ухвалив Постанову № 960 «Деякі питання функціонування Єдиної державної електронної системи дозвільних документів». Цей документ не просто оцифровує існуючі процедури, а змінює структуру взаємодії держави та суб’єктів господарювання.

Система «єДозвіл» стає єдиною платформою для повного циклу надання послуг: від подання заяви через Портал Дія до формування безстрокової електронної ліцензійної справи. Як показує досвід пілотного етапу, лише цифровізація декларацій з охорони праці вже дозволила бізнесу зекономити понад 25 млн гривень. Тепер цей механізм масштабується на всю країну.

Архітектура системи «єДозвіл»

Згідно з Положенням, «єДозвіл» — це інформаційно-комунікаційна система, власником якої є держава в особі Мінекономіки, а технічним адміністратором — ДП «Цифрове». Система забезпечує не лише прийом заяв, а й накопичення, обробку та захист реєстрової інформації. До її структури входять:

Портал системи єДозвіл (офіційна адреса: e-license.gov.ua) для відкритого доступу до відомостей реєстрів.

(офіційна адреса: e-license.gov.ua) для відкритого доступу до відомостей реєстрів. Електронний кабінет , через який посадові особи опрацьовують документи.

, через який посадові особи опрацьовують документи. Модулі ведення реєстрів та розгляду скарг. Використання системи та доступ до інформації для громадян і бізнесу є абсолютно безоплатними.

Автоматичне надання послуг та ризик-орієнтований підхід

Однією зі змін постанови № 960 є запровадження автоматичного надання адміністративних послуг залежно від рівня ризику.

Якщо за результатами формато-логічного контролю система підтверджує наявність усіх необхідних даних у державних реєстрах, ліцензія або дозвіл видаються автоматично в режимі реального часу без участі посадової особи.

Якщо ж інформація в реєстрах відсутня або потребує додаткової перевірки чи спеціального аналізу, заяву розглядатиме уповноважена посадова особа у строки, визначені законодавством.

Такий підхід реалізує принцип «Only Once», за яким держава не повинна повторно вимагати від бізнесу документи чи відомості, які вже містяться в її інформаційних системах.

Інтеграція з державними реєстрами через систему «Трембіта»

Платформа «єДозвіл» взаємодіє з основними державними інформаційними ресурсами через систему електронної взаємодії «Трембіта». Завдяки цьому відомості, необхідні для надання адміністративних послуг, перевіряються автоматично без додаткового залучення заявника.

Зокрема, система отримує дані з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань для підтвердження інформації про суб'єктів господарювання, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно — для перевірки наявності офісних чи складських приміщень, а також Єдиної державної електронної бази з питань освіти — для підтвердження кваліфікації персоналу.

Крім того, «єДозвіл» інтегрований із Державним реєстром санкцій, що дає змогу автоматично обмежувати надання послуг особам, щодо яких застосовано санкції.

Які сфери охоплює «єДозвіл»

Постанова передбачає надання адміністративних послуг через платформу «єДозвіл» у низці важливих сфер.

Зокрема, у сфері охорони праці через систему здійснюватиметься реєстрація декларацій відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства.

У туристичній галузі платформа забезпечить видачу, розширення, переоформлення, зупинення та анулювання ліцензій на туроператорську діяльність.

Для ветеринарної практики «єДозвіл» охоплюватиме повний цикл ліцензування ветеринарних аптек і клінік.

Також через систему надаватимуться ліцензії на діяльність, пов'язану з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, зокрема їх культивуванням, виробництвом, зберіганням, перевезенням та реалізацією (за винятком діяльності, пов'язаної з промисловими коноплями).

Крім того, платформа використовуватиметься у сфері валютного регулювання для оформлення висновків щодо продовження граничних строків розрахунків за експортно-імпортними операціями.

Прозорість та захист прав: Модуль скарг

Вперше на рівні постанови закріплено функціонування Реєстру розгляду скарг. Здобувач ліцензії, який зіткнувся з бездіяльністю чи незаконним рішенням органу ліцензування, може подати скаргу через Портал Дія безпосередньо до Експертно-апеляційної ради. Система автоматично фіксує кожен етап розгляду скарги, роблячи процес апеляції прозорим та підконтрольним громадськості.

Прозорість та захист прав: Модуль скарг

Запровадження Модуля ведення реєстру розгляду скарг у межах нової системи «єДозвіл» є важливим кроком до забезпечення прозорості та захисту прав суб'єктів господарювання у сфері ліцензування.

Модуль скарг визначений як невід’ємний компонент системи «єДозвіл», що забезпечує повний технологічний цикл роботи зі зверненнями здобувачів ліцензій та ліцензіатів. Його головна мета — автоматизація процесів оскарження рішень, дій або бездіяльності органів ліцензування перед Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування (ЕАР).

Цей інструмент дозволяє відійти від паперової тяганини, забезпечуючи цифрову фіксацію кожного етапу апеляційного провадження.

Завдяки інтеграції з Порталом Дія, суб’єкти господарювання отримують наступні можливості:

Дистанційне подання скарги: створення та надсилання скарги в електронній формі безпосередньо через персональний кабінет.

створення та надсилання скарги в електронній формі безпосередньо через персональний кабінет. Автоматична реєстрація: сри поданні через систему відомості про скаржника та суть звернення вносяться до реєстру автоматично в момент подання. Кожному документу присвоюється унікальний незмінний реєстровий номер .

сри поданні через систему відомості про скаржника та суть звернення вносяться до реєстру автоматично в момент подання. Кожному документу присвоюється унікальний незмінний . Моніторинг статусу: скаржник може в режимі реального часу відстежувати стан розгляду своєї справи (прийняття до розгляду, залишення без руху, призначення засідання тощо).

скаржник може в режимі реального часу відстежувати стан розгляду своєї справи (прийняття до розгляду, залишення без руху, призначення засідання тощо). Отримання результатів: адміністративні акти та рішення ЕАР за результатами розгляду доступні для перегляду та завантаження через Портал Дія.

Фізичні та юридичні особи мають право на вільний доступ до відомостей реєстру розгляду скарг через офіційний портал e-license.gov.ua (за винятком інформації з обмеженим доступом).

Міністерство економіки забезпечує оприлюднення реєстрової інформації у форматі відкритих даних, що дозволяє громадськості та аналітикам контролювати діяльність ліцензійних органів.

Кожна дія в системі фіксується за допомогою кваліфікованої електронної позначки часу, що унеможливлює маніпуляції з термінами розгляду.

Модуль скарг у системі «єДозвіл» має перетворити процес оскарження з закритого бюрократичного механізму на прозору сервісну послугу. Це мінімізує корупційні ризики, оскільки кожен крок чиновника стає задокументованим та доступним для перевірки, а бізнес отримує надійний цифровий інструмент для захисту своїх прав.

Господарська діяльність в умовах воєнного стану: як змінилися правила для бізнесу

Запровадження воєнного стану суттєво змінило підхід держави до регулювання господарської діяльності. Замість тривалих процедур отримання ліцензій і дозволів уряд зробив ставку на максимальне спрощення доступу бізнесу до роботи, водночас поступово переводячи всі адміністративні процедури у цифровий формат.

Одним із головних антикризових рішень уряду у 2022 році стало запровадження декларативного принципу здійснення господарської діяльності. Він дозволив підприємствам та фізичним особам-підприємцям розпочинати окремі види діяльності без попереднього отримання ліцензій, дозволів чи інших документів дозвільного характеру.

Для початку роботи суб'єкту господарювання достатньо безоплатно подати декларацію до відповідного органу ліцензування. Такий механізм дав змогу мінімізувати бюрократичні процедури в умовах війни та забезпечити безперервність економічної діяльності навіть у регіонах, де державні органи працювали з обмеженнями.

Разом із тим декларативний принцип не є універсальним. Він не застосовується до низки сфер, які пов'язані з підвищеними ризиками для безпеки держави, життя і здоров'я людей або фінансової стабільності. Зокрема, винятки стосуються використання ядерної енергії, управління небезпечними відходами, банківської діяльності, організації азартних ігор, виробництва лікарських засобів, торгівлі зброєю та інших видів діяльності, визначених додатком до постанови № 314.

Декларація має містити повну інформацію про суб'єкта господарювання, його місцезнаходження, фактичне місце провадження діяльності, а також зазначення документа дозвільного характеру, який тимчасово замінюється декларацією.

Цифровізація дозвільної системи через «єДозвіл»

Наступним етапом реформи стала цифровізація дозвільних процедур. Постанова Кабінету Міністрів № 960, ухвалена 15 липня 2026 року, перевела експериментальний проєкт «єДозвіл» у статус постійної державної інформаційної системи.

Подати декларацію можна як в електронній формі через портал «Дія» або мобільний застосунок для фізичних осіб-підприємців, так і у паперовому вигляді через центри надання адміністративних послуг. У разі паперового звернення інформація також вноситься до єдиної цифрової системи.

Особливі умови для окремих сфер діяльності

Воєнне законодавство передбачає спеціальні правила для окремих категорій суб'єктів господарювання та стратегічно важливих галузей.

Зокрема, нерезиденти, які здійснюють діяльність через постійні представництва в Україні, можуть виконувати будівництво об'єктів середнього та значного класу наслідків (СС2 і СС3) на підставі декларації без оформлення будівельної ліцензії.

Окремі правила встановлено для спеціального використання водних біоресурсів. У цій сфері декларативний механізм має обмежений строк дії — один місяць, після чого суб'єкт господарювання повинен оформити повноцінний дозвіл.

Спрощений порядок також застосовується до підприємств оборонно-промислового комплексу, які виробляють боєприпаси, вибухові речовини чи іншу продукцію військового призначення. Скористатися ним можуть підприємства, включені до відповідних державних реєстрів виконавців оборонних контрактів.

Як довго діють «воєнні» декларації

Законодавство визначає чіткі правила переходу від спрощеного режиму до стандартної системи ліцензування після завершення воєнного стану.

Подані декларації, а також автоматично продовжені дозволи, залишатимуться чинними до кінця календарного року, в якому буде припинено або скасовано воєнний стан, але не менш як три місяці після його завершення.

Протягом цього перехідного періоду суб'єкти господарювання повинні звернутися за оформленням звичайних ліцензій або дозвільних документів. При цьому закон гарантує безперервність діяльності: якщо заява на отримання постійної ліцензії подана до завершення строку дії декларації, підприємство може продовжувати працювати до ухвалення остаточного рішення дозвільним органом.

Перспективи впровадження

Відповідно до графіка Міністерства економіки, повне впровадження державної цифрової системи «єДозвіл» має завершитися протягом 12 місяців. Після інтеграції всіх запланованих адміністративних послуг платформа стане єдиною точкою взаємодії бізнесу з державою у сфері ліцензування та дозвільних процедур.

Очікується, що масштабна цифровізація не лише скоротить строки отримання ліцензій і дозволів, а й мінімізує людський фактор, зменшить адміністративне навантаження на підприємців та підвищить прозорість роботи дозвільних органів. Автоматичний обмін інформацією між державними реєстрами дозволить реалізувати принцип «дані подаються один раз», коли необхідні відомості перевірятимуться без додаткового залучення заявника.

У разі повної реалізації проєкту Україна може суттєво зміцнити свої позиції серед європейських держав у сфері цифрового врядування. Для бізнесу це означатиме швидший доступ до адміністративних послуг, скорочення витрат часу і коштів, а також перехід від паперових процедур до цифрової взаємодії з державою.

Згідно з додатком до Постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 2026 р. № 960, зміни вносяться до таких нормативно-правових актів:

Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію машин і механізмів підвищеної небезпеки (затверджений постановою від 26.10.2011 № 1107). Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з ветеринарної практики (затверджені постановою від 04.11.2015 № 896). Ліцензійні умови провадження туроператорської діяльності (затверджені постановою від 11.11.2015 № 991). Ліцензійні умови провадження діяльності з культивування рослин та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (затверджені постановою від 06.04.2016 № 282). Порядок видачі висновку щодо продовження граничних строків розрахунків за окремими операціями з експорту та імпорту товарів (затверджений постановою від 13.02.2019 № 104). Порядок формування і ведення ліцензійного реєстру (затверджений постановою від 26.08.2020 № 755). Порядок ведення Реєстру розгляду скарг здобувачів ліцензій та ліцензіатів на рішення чи дії органів ліцензування (затверджений постановою від 30.09.2020 № 907). Постанова від 18 березня 2022 р. № 314 «Деякі питання забезпечення провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану». Порядок ведення Єдиного туристичного реєстру (затверджений постановою від 28.06.2024 № 754).

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