Новий уряд працюватиме за принципом персональної відповідальності кожного міністра — Володимир Зеленський

Кожен міністр і керівник центрального органу влади відповідатиме за виконання визначених пріоритетних завдань.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Володимир Зеленський провів нараду з новопризначеним прем'єр-міністром Сергієм Корецьким, під час якої обговорили першочергові кроки нового уряду, підготовку урядової програми, співпрацю з міжнародними партнерами та заходи для проходження опалювального сезону.

Як повідомив Глава держави, після першого засідання нового Кабміну сторони визначили найближчі пріоритети роботи уряду та координацію з партнерами України для виконання досягнутих домовленостей щодо підтримки держави.

За словами Зеленського, прем'єр-міністр уже розпочав підготовку урядової програми, яку представлять суспільству та Верховній Раді.

Президент зазначив, що новий уряд працюватиме за принципом максимально прагматичного управління, який передбачає персональну відповідальність кожного міністра та керівника центрального органу виконавчої влади за виконання визначених пріоритетних завдань.

Окрему увагу під час наради приділили кадровим питанням. Зокрема, Зеленський повідомив, що з прем'єр-міністром обговорив призначення виконувачів обов'язків міністрів закордонних справ та оборони України.

Одним із ключових питань стала підготовка держави до опалювального сезону. Президент повідомив, що незалежна наглядова рада НАК «Нафтогаз України» призначила на визначений період керівником компанії Сергія Федоренка.

За словами Зеленського, Федоренко працював разом із Сергієм Корецьким над реформуванням ПАТ «Укрнафта». Президент зазначив, що проведене очищення внутрішніх процесів від олігархічного впливу дозволило компанії стати однією з найприбутковіших державних компаній.

Також під час наради обговорили відновлення енергетичної інфраструктури після російських атак. Президент повідомив, що 17 липня російські війська знову завдали ударів по об'єктах «Нафтогазу», внаслідок чого є значні пошкодження.

«Обговорили з Прем'єр-міністром, які кроки потрібні в таких умовах, і важливо, щоб, незважаючи на постійні російські атаки, ми реалізували все, про що домовлялись, для підготовки до зими», — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, Верховна Рада за поданням новопризначеного прем'єр-міністра Сергія Корецького вже затвердила новий склад Кабінету Міністрів України. Водночас питання щодо призначення нових очільників Міністерства оборони та Міністерства закордонних справ ще обговорюється.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.