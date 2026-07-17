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У Києві планують реставрувати міст Метро: що з рухом потягів

12:50, 17 липня 2026 98
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Київський метрополітен замовить проєкт реставрації мосту Метро через Дніпро за майже 60 млн грн.
У Києві планують реставрувати міст Метро: що з рухом потягів
Фото: depositphotos/sergey.muhlynin
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КП «Київський метрополітен» оголосило тендер на розроблення проєктної документації для реставрації з пристосуванням естакади метропроїзду через річку Дніпро Святошинсько-Броварської лінії. Очікувана вартість закупівлі робіт із проєктування становить 59,3 млн грн.

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Станція метро «Дніпро» є пам'яткою місцевого значення та має охоронний статус, тому всі роботи на об'єкті проводитимуться у форматі реставрації.

Як вказали у КМДА, проєкт передбачатиме реставрацію прогонової частини естакади метропроїзду мосту Метро, а також правобережної та лівобережної естакад. Крім того, планується розробити рішення щодо відновлення гідроізоляції конструкцій із використанням сучасних матеріалів і технологій, а також усунення поверхневих корозійних пошкоджень опор та частин прогонових будов.

Окремим напрямом стане оснащення споруди системою моніторингу геометричних параметрів несучих конструкцій і вузлів їх з'єднання. Це має забезпечити постійний контроль технічного стану мосту та дасть змогу відстежувати його параметри під час експлуатації.

Також проєктом мають бути передбачені ремонт службових приміщень, модернізація систем пожежної та охоронної сигналізації, а також оновлення систем відеоспостереження.

У КМДА зазначили, що черговість, строки виконання і вартість капітального ремонту визначать після розроблення проєктної документації та проходження державної експертизи. Очікувана вартість закупівлі робіт із проєктування становить 59 316 172,04 грн.

Що з рухом поїздів метро на мосту

Зазначається, що наразі рух поїздів мостом Метро здійснюється у звичайному режимі. У КП «Київський метрополітен» вказали, що безпеку перевезень забезпечують в повному обсязі. Також фахівці проводять необхідні роботи з утримання інфраструктури.

Міст Метро був відкритий у листопаді 1965 року. Він з'єднав правий і лівий береги Києва та забезпечив сполучення станції «Дніпро» зі станціями «Гідропарк», «Лівобережна» та «Дарниця».

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Київ КМДА метро

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