АМКУ дозволив мережі супермаркетів VARUS придбати мережу магазинів «КОЛО»
Антимонопольний комітет України надав дозвіл ТОВ «Омега», яке розвиває мережу супермаркетів VARUS, на набуття контролю над ТОВ «Арітейл» – компанією, що управляє мережею продуктових магазинів «КОЛО».
Відповідне рішення ухвалив Антимонопольний комітет України 16 липня.
У компанії VARUS зазначили, що ця угода стане однією з найбільших на українському ринку ритейлу у 2026 році.
За інформацією компанії, об'єднання дозволить суттєво зміцнити позиції бізнесу у сегменті convenience retail – форматі магазинів «біля дому».
Умови угоди, її вартість та строки завершення сторони не розкривають.
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