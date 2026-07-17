АМКУ дозволив мережі супермаркетів VARUS придбати мережу магазинів «КОЛО»

За даними «КОЛО» наразі працює понад 250 їх магазинів у Києві, Київській області та Одесі, а Varus нараховує 119 супермаркетів у різних містах.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Антимонопольний комітет України надав дозвіл ТОВ «Омега», яке розвиває мережу супермаркетів VARUS, на набуття контролю над ТОВ «Арітейл» – компанією, що управляє мережею продуктових магазинів «КОЛО».

Відповідне рішення ухвалив Антимонопольний комітет України 16 липня.

У компанії VARUS зазначили, що ця угода стане однією з найбільших на українському ринку ритейлу у 2026 році.

За інформацією компанії, об'єднання дозволить суттєво зміцнити позиції бізнесу у сегменті convenience retail – форматі магазинів «біля дому».

Умови угоди, її вартість та строки завершення сторони не розкривають.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.