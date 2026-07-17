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АМКУ дозволив мережі супермаркетів VARUS придбати мережу магазинів «КОЛО»

12:14, 17 липня 2026 114
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За даними «КОЛО» наразі працює понад 250 їх магазинів у Києві, Київській області та Одесі, а Varus нараховує 119 супермаркетів у різних містах.
АМКУ дозволив мережі супермаркетів VARUS придбати мережу магазинів «КОЛО»
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Антимонопольний комітет України надав дозвіл ТОВ «Омега», яке розвиває мережу супермаркетів VARUS, на набуття контролю над ТОВ «Арітейл» – компанією, що управляє мережею продуктових магазинів «КОЛО».

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Відповідне рішення ухвалив Антимонопольний комітет України 16 липня.

У компанії VARUS зазначили, що ця угода стане однією з найбільших на українському ринку ритейлу у 2026 році.

За інформацією компанії, об'єднання дозволить суттєво зміцнити позиції бізнесу у сегменті convenience retail – форматі магазинів «біля дому».

Умови угоди, її вартість та строки завершення сторони не розкривають.

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бізнес АМКУ

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